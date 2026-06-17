士電股東會／通過配息5元 持續掌握台電、AI、新能源商機

士電（1503）17日召開股東會，董事長許育瑞因公務不克出席，改由常務董事謝漢章主持，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利5元。

許育瑞在致股東報告書中表示，全球經濟在通貨膨脹趨緩及AI需求強勁下，去年全球經濟成長率達3.3%，公司繳出亮麗成績單，2025年稅後純益32.67億元，年增8%，每股稅後純益6.27元。

針對電力配備部門，許育瑞表示，國內電力市場除設備汰舊換新及升級外，持續擴大系統工程業務並配合政府綠能政策，積極投入太陽能與儲能系統，市占率持續提升；除此之外，亦積極擴展北美、東南亞等海外市場。

配電市場方面，雖然房建市場趨緩，但公司積極掌握建物汰舊換新、公共工程、AI相關產業投資需求與聚焦新能源政策商機，帶動相關配電產品穩定成長。

在海外市場，積極布局北美、東南亞、沙烏地阿拉伯等市場，外銷業績熱絡。此外，持續投入綠能、智能化及小型化產品研發並推動產品國際認證，在面對市場挑戰時，仍深具競爭力。

展望未來，許育瑞表示，因應淨零碳排國際趨勢及政府能源政策，公司在營業面積極發展綠能、節能、數位化、智能化等相關產品，搶攻新能源市場商機，並爭取台電強化電網韌性建設計畫、交通及公共之統包工程及美國基礎建設電力商機，力求穩健成長。

在生產面以推動智能化生產及品管檢測，厚植核心技術能力；在組織上延攬綠能、數位化、工程專業及外銷相關人才，為公司未來成長建構更具效能之組織。

在公司治理上以落實ESG永續計畫、貫徹倫理遵法、加強風險控管、善盡企業社會責任來創造企業永續經營，並追求股東利益極大化，以不負股東之期望，尚祈各位股東不吝指教。