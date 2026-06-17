快訊

國防部：國軍將於6月下旬實施「立即備戰操演」

美國人愛吃壽司、拉麵 日本餐飲巨頭為何難插旗全美

世足／梅西帽子戲法讓姆巴佩、哈蘭德都失色 阿根廷3：0跨出衛冕第一步

聽新聞
0:00 / 0:00

士電股東會／通過配息5元 持續掌握台電、AI、新能源商機

經濟日報／ 記者朱曼寧/新竹即時報導
士電17日召開股東會。記者朱曼寧／攝影
士電17日召開股東會。記者朱曼寧／攝影

士電（1503）17日召開股東會，董事長許育瑞因公務不克出席，改由常務董事謝漢章主持，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利5元。

許育瑞在致股東報告書中表示，全球經濟在通貨膨脹趨緩及AI需求強勁下，去年全球經濟成長率達3.3%，公司繳出亮麗成績單，2025年稅後純益32.67億元，年增8%，每股稅後純益6.27元。

針對電力配備部門，許育瑞表示，國內電力市場除設備汰舊換新及升級外，持續擴大系統工程業務並配合政府綠能政策，積極投入太陽能與儲能系統，市占率持續提升；除此之外，亦積極擴展北美、東南亞等海外市場。

配電市場方面，雖然房建市場趨緩，但公司積極掌握建物汰舊換新、公共工程、AI相關產業投資需求與聚焦新能源政策商機，帶動相關配電產品穩定成長。

在海外市場，積極布局北美、東南亞、沙烏地阿拉伯等市場，外銷業績熱絡。此外，持續投入綠能、智能化及小型化產品研發並推動產品國際認證，在面對市場挑戰時，仍深具競爭力。

展望未來，許育瑞表示，因應淨零碳排國際趨勢及政府能源政策，公司在營業面積極發展綠能、節能、數位化、智能化等相關產品，搶攻新能源市場商機，並爭取台電強化電網韌性建設計畫、交通及公共之統包工程及美國基礎建設電力商機，力求穩健成長。

在生產面以推動智能化生產及品管檢測，厚植核心技術能力；在組織上延攬綠能、數位化、工程專業及外銷相關人才，為公司未來成長建構更具效能之組織。

在公司治理上以落實ESG永續計畫、貫徹倫理遵法、加強風險控管、善盡企業社會責任來創造企業永續經營，並追求股東利益極大化，以不負股東之期望，尚祈各位股東不吝指教。

士電17日召開股東會。記者朱曼寧／攝影
士電17日召開股東會。記者朱曼寧／攝影

台電 綠能

延伸閱讀

大東電股東會／插旗北美！搶攻半導體商機 電纜產品進行認證階段

桓鼎聚焦綠能轉型 今年營運審慎樂觀

華紙股東會／紙業搶進光電材料領域！今年放量出貨、鎖定高毛利市場

AI伺服器電源升級引爆商機、台達電看旺 00896含達量高ETF配息率上看17%

相關新聞

傳統高股息自我設限？阿格力評主動式00400A：打破殖利率天花板科技動能全吃

阿格力分析指出，被動式高股息ETF易因殖利率自限而影響長期回報。相較之下，國泰主動動能高息ETF（00400A）以科技股為主，打破傳統框架，並實現快速成長，適合追求現金流的投資者。

00918股息1.26元今最後買進日！近一月報酬26.71％…展現「會配更會漲」的實力

大華優利高填息30（00918）近一個月報酬率高達26.71%，成為87檔台股主被動式ETF中表現最佳的。主要受惠於國巨（2327）股價飆升，00918亦於18日除息，每單位配息1.26元，17日為最後買進日。

正二長期穩贏0050？清流君用歷史回測數據：中間波動耗損直接吃掉大半報酬

正二ETF並非長期穩贏0050，清流君透過歷史回測數據指出，中間波動耗損影響報酬，估算最終成果僅為理論值的56%。此研究揭示了正二在追求兩倍獲利的路徑相依性，需謹慎判斷。

兼差報明牌代價超大！竹科工程師獲利76萬換百萬罰單 網：一堆財經網紅賣課有照嗎？

新竹一名工程師經營非法投顧群組，收取會員費76萬元，被判6個月徒刑及100萬罰金。法院認定其未取得合法資格，該事件引發網友討論財經網紅的收費標準與監管問題。

日銀升息⋯日股卻沒動！網曝「資金早已布局」真正焦點仍在聯準會

日本央行（日銀）宣布將政策利率由0.75%調升至1%，創下1995年以來新高，消息一出隨即在PTT股板引發熱議。不過與部分投資人預期不同的是，日圓匯率及日股並未出現劇烈波動，讓不少網友直呼「完全沒反應」。討論焦點除了升息本身，也延伸至日本通膨、日圓貶值以及未來聯準會政策方向。

本金400萬⋯3年獲利2000萬？網試算「這時機」買進0050正二、00631L有望達標

台股頻頻上漲，不少人靠著投資讓資產翻倍。一名網友在Dcard發文表示，身邊朋友3年前僅有400萬元本金，透過槓桿型投資工具操作，短短3年累積獲利達2000萬元，甚至因此辭去工作，讓他好奇「這真的有可能嗎？」貼文曝光後掀起熱烈討論，不少人認為在近年大多頭行情下並非天方夜譚，但也有人提醒，能夠看到成功案例，往往是因為失敗的人早已默默退場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。