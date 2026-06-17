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必應營運成長動能強
必應創造（6625）昨（16）日召開股東常會，由董事長周佑洋主持，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利5元。周佑洋表示，隨著台北大巨蛋展演活動趨於熱絡，將帶動市場商機，為公司未來營運增添成長動能。
周佑洋表示，台北大巨蛋自從2024年加入音樂展演活動後，市場上大型演唱會與指標性活動的需求明顯增加，為必應創造帶來大型專案與展演製作機會，隨著場館場次需求逐年增加，舞台、燈光、音響及整體技術整合需求也同步成長，為必應創造持續挹注公司營收，成為營運成長重要動能之一。
必應創造指出，今年上半年已參與包括i-dle、鄧紫棋、ONE OK ROCK等巡迴演唱會台灣場次演出，預計下半年將繼續參與七場五月天、韓國女團aespa等演出，且其他演出場次仍持續增加。
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