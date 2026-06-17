中電（1611）總經理吳一麟昨（16）日指出，該公司除深耕自有照明品牌，更首度切入代工領域，目前與六家通路商及三家量販店洽談燈具代工，目標二年內將照明市占率由不到20%拉高至40%，重回龍頭地位。

他並透露，隨著照明業務打入新通路、擴大資產活化，加上第2季回沖訴訟損失9,668萬元，業績可望逐年成長。

吳一麟表示，中電過去主要以經銷為主，為擴大出海口，將大舉揮軍量販通路並承接代工訂單，目前正與六家通路商洽談，並爭取三家量販店代工訂單，若一切順利，量販店相關訂單第4季可望貢獻約8,000萬元營收，並有望逐季提升。

資產活化是另一項挹注獲利關鍵引擎。吳一麟表示，目前中電已將湖口廠出租給欣興，連同內湖辦公室等資產，一年帶來穩定租金收入約1.3億元；另外，正積極洽談將新莊副都心辦公室、台中工業區廠房及子公司華芝玻璃竹東廠房出租，估計一年租金貢獻逾3000萬元。

吳一麟透露，中電並規劃出租面積1萬多坪的台南新營工業區新廠，若上述資產全數順利租出，整體年度租金收入將突破2億元大關，扣除相關折舊與費用後，估計每年貢獻每股純益約0.5元。