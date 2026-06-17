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三洋電泰山廠開發案報喜
三洋電（1614）昨（16）日舉行股東會，公司指出，泰山廠土地開發案迎來新進展，因基地位於新北市府捷運輔大站與丹鳳站周邊工業區專案通盤檢討範圍，已送內政部審議，後續可望建立個別申請開發許可的通案性處理原則，加速公司資產活化腳步。
展望市場景氣，三洋電認為，儘管面臨關稅變動、地緣政治及通膨等因素，且房市保守波及家電新購需求，但受惠政府節能家電補助與貨物稅減免，汰舊換新動能仍具支撐，對今年台灣家電市場整體持平看待。
三洋電指出，營運策略聚焦智慧、節能布局，空調強銷鎖定平價新機種。
三洋電強調，持續深化數位轉型，透過智慧化系統優化流程、降低營運成本，加強採購布局與原物料管控。
產品規劃方面，三洋電說明，隨著消費者對節能省電需求提升，未來以智慧、省電、環保為開發主軸。
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