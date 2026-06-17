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達麗：房市谷底已過去

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

達麗（6177）昨（16）日召開股東會，由董事長謝志長主持，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利3元。謝志長表示，今、明兩年的交屋量，每一年都有超過200億元的底氣，加上股轉房效應，對房市不看淡。

謝志長表示，房市谷底已經過去了，而自己一直對房地產業有信心，尤其台股大漲後，民眾會思考如何資產配置，預期下半年一定會有資金流向房市。

謝志長表示，先前央行總裁楊金龍一句「第七波信用管制到此為主」，讓房市信心大增，這句話的背後也反映出近兩年打炒房政策奏效，也代表房市谷底正式過去了。

不過，謝志長表示，打炒房奏效後，也希望政府不要壓抑換屋族群，觀察近期房市來客量都有明顯增加，只是出手速度還是相對較慢，呼籲央行放寬第二戶貸款限制，幫助換屋族群。

談到近期台股高漲是否影響房市，謝志長認為，台股市值已經名列世界前茅，經濟數據都比預期還高，這一波台股大漲後，許多人資產都升值，尤其下半年還會發放股利，預期將有一波獲利了結潮的資金流向房市，對下半年房市相當有信心。

房市 央行 打炒房

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