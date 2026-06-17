大魯閣（1432）海外布局持續加速，公司表示，美國市場預計第3季再於德州聖安東尼奧開出新店，店面規模較既有店點擴大四成；同時，日本市場也完成收購兩處棒球打擊場，預計第3季以大魯閣品牌重新開幕，持續擴大全球版圖。

大魯閣指出，目前美國市場已開設三家據點，包括德州休士頓凱蒂Katy店、亞利桑那州鳳凰城梅薩Mesa店，以及錢德勒Chandler店，營運表現持續穩定成長。

因應美國當地休閒娛樂市場的消費特性與餐飲需求，公司目前正持續提高既有店點的餐飲與酒水服務占比，預計於第3季開幕的德州聖安東尼奧San Antonio店，除營業面積較前三家店增加約40%外，更將導入主題酒吧與Party Room等空間配置，可望進一步提升顧客體驗、客單價與團體客群營收。

大魯閣美國第四家據點、也是首座戶外店型的鳳凰城Gilbert店，已自5月正式加入營運。該據點位於當地運動公園旁，主要承接既有公有打擊場，並取得政府委託經營權。公司表示，此模式透過既有設施改造，以相對較低的資本支出投入，即可有效提升場館營收與使用體驗，同時擴大鳳凰城市場區域的品牌行銷綜效。

大魯閣日本公司近期完成收購位於關東地區千葉及宇都宮的兩家棒球打擊場，將傳統日式棒球場升級為結合多元休閒娛樂服務的「台式棒球打擊場」，預計第3季以大魯閣品牌重新開幕。