中鋼月盤、季盤走勢分流

中鋼（2002）昨（16）日開出7月及第3季盤價，大宗底材熱、冷軋結束連漲六個月的走勢，新價每公噸下跌300元，與用戶休養生息；季盤的棒線、鋼板與中高碳熱冷軋普遍每公噸漲1,000元，月盤與季盤走勢分流。

稍後，中鴻跟進開出7月盤價，熱軋、冷軋每公噸調降300元、鍍鋅平盤；8月外銷依產品及地區別調整，實際報價視當地行情而定。

中鋼指出，月盤品項國內流通價格自年初以來隨國際鋼價走揚後，近期呈現回檔整理態勢，為順應行情變化並兼顧下游接單競爭力，7月月盤熱冷軋每公噸跌300元，燁輝、裕鐵、盛餘、高興昌等成本降低。

另季盤品項因產業特性及開盤時程差異，成本累增程度高於預期仍需適度反映，第3季季盤棒線與鋼板每公噸漲1,000元，聚亨、春雨、台船及鋼構廠存貨價值提升；用鋼產業各適其所，穩定後市正向發展。

中鋼指出，中東戰事影響全球經濟動能，能源供給受阻推升大宗商品成本，終端需求釋出放緩，IMF將今年全球經濟成長率微幅下修0.2%，降至3.1%。

台灣持續展現高度經濟韌性，出口受全球科技供應鏈強勁拉動，帶動民間消費與投資增長，傳產外銷接單連兩個月正成長，主計總處上修今年台灣經濟成長率為9.64%，創16年來新高。