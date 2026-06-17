台苯、國喬轉型 邁大步

老牌塑化廠，拚創新轉型。台苯（1310）、國喬啟動高值化轉型，都有新進度。台苯開拓特化市場，應用於半導體封裝的鍍膜材料已獲得國內外大廠測試，並獲得良好回應；國喬也辦理現金增資，跨足電子級氫氣新事業，瞄準半導體與電子市場。

台苯表示，目前正協同開發特化材料之商業化專用鍍膜機台，藉由提升鍍膜效率與品質，將特化材料產品商業化與普及化。

業內指出，台積電等晶圓大廠的2奈米以下先進製程，還有先進封裝玻璃基板等領域，都需要用到鍍膜技術，才能達到製程標準，以利產出晶片，是半導體先進製程的關鍵應用。

台苯表示，用於探針測試的鍍膜材料，已逐步導入客戶；用於半導體封裝的鍍膜材料也持續測試中，目前已初步供應給國內外知名廠商，持續努力推進中。

此外，台苯也與轉投資合作夥伴共同開發特化材料之商業化專用鍍膜機台，主要由轉投資企業製造機台，台苯則提供所需之特化材料。藉由提升鍍膜效率與品質，將特化材料產品商業化與普及化。

台苯也於日前公告，為強化財務結構，董事會決議授權董事長處分大股東孫鐵漢旗下美好實業、元捷投資、裕捷投資三家公司有價證券，處分股權包括美好實業股票逾2萬9,629張、元捷投資股票2萬1,000張及裕捷投資股票2萬1,320張，共計回收資金19.01億元。

國喬近期也於董事會上通過決議，面對全球能源轉型與半導體市場的強勁需求，帶動產業升級與轉向策略發展，決議辦理現金增資，計畫募集新台幣50億元，用於健全財務結構與汰換老舊設備，同時新建「低碳高純度氫氣」產線，正式進軍氫氣事業。

國喬表示，AI產業擴產下，用以還原清除表面氧化層及製造高純度材料的「電子級高純度氫氣」需求與日俱增，國喬將於高雄大社廠區新建高純度、高效率氫氣產線，建置太陽能綠能發電系統，以綠電專供氫氣純化製程使用。預計2028年上半年全面試俥量產挹注營收。