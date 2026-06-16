台驊買進長榮海運1,300張、每股平均價格為224.1元

摩根士丹利（大摩）近日發布IT硬體行業研究報告，報告指出，HDD行業的成長周期正在拉長，供不應求的狀況比原先預期的更加嚴重，同時供應商的定價意願也遠比市場意識到的更強。因此大摩上調國際大廠希捷及威騰的目標價，法人看好，泰金寶-DR（9105）作為代工廠，將同步受惠。

2026-06-16 16:54