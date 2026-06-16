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台驊買進長榮海運1,300張、每股平均價格為224.1元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台驊（2636）今日公告，自6月12日到6月16日買進長榮（2603）海運，總交易張數1,300張，每股平均價格為224.1元，交易總金額2.91億元，累計長榮海運持有張數為8,800張，持股比例0.41%。

台驊在投資布局策略，長期關注貨櫃三雄，同時也延伸至具互補性的物流同業，包括昱臺國際（7716）與捷迅（2643）等。其中昱臺以近洋線業務為主、捷迅則專注空運承攬，與台驊形成策略互補，有助擴大整體服務版圖。

美國與伊朗宣布達成終戰協議，中東地緣政治風險降溫，市場擔憂紅海與荷莫茲海峽恢復正常後，將增加全球貨櫃輪有效運力，衝擊貨運價表現，連帶使貨櫃三雄長榮、陽明海運（2609）及萬海（2615）股價承受壓力。

不過國內物流業者認為，市場恐怕過度解讀停戰效應，即使中東局勢趨於穩定，全球貨櫃輪市場短期內「缺船、缺櫃、缺艙位」的結構性問題仍難改變，運價強勢格局短期不易反轉。

台驊 長榮海運 長榮

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