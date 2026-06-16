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允強股東會／通過配發現金股利1元 土耳其廠進到收成期後市俏
允強（2034）16日股東會通過配發1元現金股利，隨著土耳其廠進到收成期，後市展望看俏。
允強表示，2025年全球大宗商品市場與鋼市面臨高通膨、歐美高利率遞延效應及國際鎳價劇烈震盪等複合式挑戰，允強憑藉靈活的全球採購策略、嚴格的庫存風險控管及深厚的外銷通路布局，在整體製造業逆風中依舊維持營運韌性。
16日股東會通過每股配發 1元現金股利，總計將發放逾5.28億元現金，允強連續多年穩定配發股利，展現公司注重股東權益與穩健財務結構的長期承諾。
法人指出，允強土耳其海外基地產能逐步釋放，成為跨足歐洲、中東及北非市場的戰略前哨站，逐步克服初期建廠與供應鏈整合的學習曲線。隨著土耳其當地不銹鋼管與板材產能陸續開出與優化，除能有效縮短歐洲客戶的交期、降低長途海運物流風險，更能實質避開地緣政治與關稅壁壘限制。
預期未來海外產能全面釋放後，將進一步提升全球市占率，深化允強國際供應鏈的防禦力與全球化競爭優勢。
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