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HDD供不應求超出預期 泰金寶-DR有望受惠

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

摩根士丹利（大摩）近日發布IT硬體行業研究報告，報告指出，HDD行業的成長周期正在拉長，供不應求的狀況比原先預期的更加嚴重，同時供應商的定價意願也遠比市場意識到的更強。因此大摩上調國際大廠希捷及威騰的目標價，法人看好，泰金寶-DR（9105）作為代工廠，將同步受惠。

大摩指出，雲端運算核心服務成長幅度超出預期，AI推理和智能體（Agent）的大量使用正在推動通用服務器出貨量上升，進而帶動HDD需求。同時，供應商嚴格控管產能，避免過度擴張，導致供過於求。兩者相加，導致ODM的庫存僅剩1-2周，極度緊繃；而CSP廠更是不留餘地，將買來的所有HDD都投入使用。

未來供應商目標將產品價格提升至每TB25-30美元，是當前價格的兩倍。而在價格調漲下，泰金寶-DR將有望跟隨巨頭調漲價格，帶動獲利提升。

大摩 泰金寶 ODM

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