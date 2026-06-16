櫻花建股東會／完成董事會改選 董事長由陳世英連任

櫻花建（2539）16日召開股東會，並完成董事會改選，董事長由陳世英連任。陳世英指出，展望後市，隨著信用管制常態化，市場結構已回歸以抗通膨置產及剛性首購需求為主軸。

櫻花建去年度繳出亮眼成績，營收140.35億元，年增55.2%；稅後純益41.24億元，年增45.7%，每股純益3.46元。股東會通過配發2.8元股利；其中股票股利2.2元、現金股利0.6元。

董事長陳世英表示，政府對信用管制已表態「到此為止」，3月已有部分鬆綁，央行理監事會召開在即，業界期待持續改善；目前資金多集中股市，若投資人在股市獲利後續可能回流房市，剛性需求與換屋買盤仍可支撐市場不致全面低迷。

他並指出，去年開案的「櫻花大綻」目前銷售已逾五成、近220戶，即使大盤不佳，具備交通、學校、公園等明確購買理由的個案，仍可展現單點突破的表現空間。

截至今年5月底，櫻花建累計營收已達74.9億元，下半年將有「大甲之櫻-水美」、「櫻花柳川之櫻」、「櫻花詠綻」三案陸續完工入帳，其中已有個案完銷，其他銷售四成、七成不等；另有三案雖預計年底完工，但將於明年入帳。法人估今年全年營收與去年140 億元相當。

購地布局方面，櫻花建今年已相繼取得烏日新站南段商一815坪（總價7.93億元、每坪97.2萬元）、台中單元三永興段、桃園中壢中運段等三處標的，持續鎖定具學校、公園、交通優勢地段。