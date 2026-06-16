台糖股東會／通過配息1.3元並改選董事

台糖公司16日上午10時召開2026年股東常會，依會中報告，去年度台糖營業收入316.27億元、營業利益46.98億元，分別較法定預算增加8.91億元及25.48億元，順利達成預算目標。會中通過2025年度決算盈餘分配，每股分配現金股利1.3元，並完成第37屆董事（含獨立董事）選舉。

台糖表示，去年面對美國對等關稅等國際情勢，國內市場環境變化等挑戰，台糖因應環境變化調整策略，穩健推動各項業務，在全體同仁努力下，推升營收及獲利穩健成長。更響應淨零碳排，截至去年底，台糖已完成太陽光電裝置容量554.06MW，轄下加油站共設置102槍充電樁，並積極攜手公私部門推動森林及土壤碳匯專案，深化碳管理的布局；同時，虎尾及善化糖廠皆取得再生能源憑證，預估每年共可產出約8,500張憑證，為國內綠能轉型挹注動能。

為拓展企業經營觸角，台糖也積極推動產官學研合作。台糖指出，去年台糖與嘉義大學、高雄餐旅大學、嶺東科技大學及國家圖書館等單位簽訂合作意向書，強化產官學鏈結，培育多元人才；在農畜資源高值化領域，目前已攜手塑膠中心、國原院、耐斯公司、美國穀物協會及台畜等單位，推動跨域技術合作，促進循環經濟與綠色創新應用。