快訊

新北地院成星光大道…閃兵案開庭9藝人齊出庭 全認罪求緩刑

扯！9歲女童遭2男性侵 冷血媽堅稱「女兒說謊」還陪加害人出庭

美媒曝川普宣布和平協議前幕僚曾爆激辯 中情局長對1事提出嚴重質疑

聽新聞
0:00 / 0:00

台糖股東會／通過配息1.3元並改選董事

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台糖16日上午召開2026年股東常會，由董事長吳明昌(前排左二)擔任主席。台糖提供
台糖16日上午召開2026年股東常會，由董事長吳明昌(前排左二)擔任主席。台糖提供

台糖公司16日上午10時召開2026年股東常會，依會中報告，去年度台糖營業收入316.27億元、營業利益46.98億元，分別較法定預算增加8.91億元及25.48億元，順利達成預算目標。會中通過2025年度決算盈餘分配，每股分配現金股利1.3元，並完成第37屆董事（含獨立董事）選舉。

台糖表示，去年面對美國對等關稅等國際情勢，國內市場環境變化等挑戰，台糖因應環境變化調整策略，穩健推動各項業務，在全體同仁努力下，推升營收及獲利穩健成長。更響應淨零碳排，截至去年底，台糖已完成太陽光電裝置容量554.06MW，轄下加油站共設置102槍充電樁，並積極攜手公私部門推動森林及土壤碳匯專案，深化碳管理的布局；同時，虎尾及善化糖廠皆取得再生能源憑證，預估每年共可產出約8,500張憑證，為國內綠能轉型挹注動能。

為拓展企業經營觸角，台糖也積極推動產官學研合作。台糖指出，去年台糖與嘉義大學、高雄餐旅大學、嶺東科技大學及國家圖書館等單位簽訂合作意向書，強化產官學鏈結，培育多元人才；在農畜資源高值化領域，目前已攜手塑膠中心、國原院、耐斯公司、美國穀物協會及台畜等單位，推動跨域技術合作，促進循環經濟與綠色創新應用。

太陽 台糖 美國

延伸閱讀

遭民團控炒地皮 台糖提五點聲明駁斥

台糖80周年慶！與金牌釀酒師、米其林大廚合作推「一步燒・嫩雪花肉」

晶華股東會／董座為潘思亮看好今年營運成長、展店及餐飲獲獎三箭齊發

越關越大尾…尖點股價狂飆收518元 自結5月EPS 0.79元

相關新聞

HDD供不應求超出預期 泰金寶-DR有望受惠

摩根士丹利（大摩）近日發布IT硬體行業研究報告，報告指出，HDD行業的成長周期正在拉長，供不應求的狀況比原先預期的更加嚴重，同時供應商的定價意願也遠比市場意識到的更強。因此大摩上調國際大廠希捷及威騰的目標價，法人看好，泰金寶-DR（9105）作為代工廠，將同步受惠。

櫻花建股東會／完成董事會改選 董事長由陳世英連任

櫻花建（2539）16日召開股東會，並完成董事會改選，董事長由陳世英連任。陳世英指出，展望後市，隨著信用管制常態化，市場結構已回歸以抗通膨置產及剛性首購需求為主軸。

全球僅兩家供應商！華紙攻光電用玻璃襯紙 股價急拉漲停

華紙（1905）16日召開股東會，董事長黃鯤雄表示，華紙開發的光電用玻璃襯紙已正式進入量產階段，目前已成為全球第二家切入特定光電用紙市場的業者，主要供應日本、韓國面板產業鏈。消息一出華紙急拉漲停，收14.15元，成交量1.4萬張，漲停排隊買單逾2.6萬張。

裕民除息陷貼息、股價爆量下跌 高層仍樂觀看好前景

散裝航運龍頭裕民（2606）16日除息現金股利2.8元，今以參考價64.4元開出，不過僅上攻至64.7元，便一路下跌，一度跌至60.9元，盤中下跌逾4%，陷入貼息。波羅的海乾散貨指數（BDI）6月以來雖然持續回落，但仍維持相對高檔，裕民總經理王書吉在股東會上表示，今年散裝運價已打破過往季節性偏弱慣例，「未來兩至三年市場都會很健康」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。