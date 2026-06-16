全球僅兩家供應商！華紙攻光電用玻璃襯紙 股價急拉漲停

華紙（1905）16日召開股東會，董事長黃鯤雄表示，華紙開發的光電用玻璃襯紙已正式進入量產階段，目前已成為全球第二家切入特定光電用紙市場的業者，主要供應日本、韓國面板產業鏈。消息一出華紙急拉漲停，收14.15元，成交量1.4萬張，漲停排隊買單逾2.6萬張。

華紙切入面板與光學玻璃製程所需的高潔淨玻璃襯紙市場，可降低玻璃運輸與加工過程中的污染及刮傷風險。

總經理陳瑞和說，光學用玻璃襯紙過去全球合格供應商極少，華紙成功突破技術瓶頸。目前產品已從試產進入放量階段，今年1月、3月及5月均已安排生產，且品質趨於穩定，開始正式出貨至客戶端。主要客戶仍以日本、韓國為主，應用於LCD、LED等產品，全球大型客戶約4家。

黃鯤雄解釋，光電產業技術門檻極高，產品必須達到100%無雜質、不掉屑，避免靜電與污染問題。由於技術困難，屬高毛利產品，但因面板產業整體市場規模有限，即使未來滲透率持續提高，光電材料營收占比短期難超過一成，目前約占營收3%，中長期希望提升至約5%。

此外，華紙也朝特殊用途、高附加價值產品轉型。陳瑞和指出，華紙每年研發投入約1億至2億元，開發特殊材料、防水防油等阻隔材料及紡織相關領域。

華紙也積極布局特殊標籤紙市場，目前海外客戶占比已逾五成，其中歐洲市場占海外客戶約八成，黃鯤雄表示，隨著歐洲物流業朝自動化與無人工廠發展，標籤紙規格要求持續提高，紙材必須能被特定頻率雷射穿透，供電子設備精準辨識。主要應用於高價商品物流識別、防偽標籤及智慧供應鏈管理等領域。