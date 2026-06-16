裕民除息陷貼息、股價爆量下跌 高層仍樂觀看好前景

散裝航運龍頭裕民（2606）16日除息現金股利2.8元，今以參考價64.4元開出，不過僅上攻至64.7元，便一路下跌，一度跌至60.9元，盤中下跌逾4%，陷入貼息。波羅的海乾散貨指數（BDI）6月以來雖然持續回落，但仍維持相對高檔，裕民總經理王書吉在股東會上表示，今年散裝運價已打破過往季節性偏弱慣例，「未來兩至三年市場都會很健康」。

裕民近日創下波段新高73元後，股價走弱，一度探低至60.9元，今日除息更陷入貼息窘境，不過爆出1.3萬張相對大量，顯示有買盤承接。

BDI指數在5月底創下近兩年半以來新高後，由高檔回落，不過運價今年以來仍上漲約45%。

談到散裝船市況，王書吉先前表示，今年第1季市場表現「感覺很好」，散裝運價已打破以往淡季偏弱慣例，其中海岬型（Capesize）船舶運價表現領先，進入第2季後，海岬型船舶期貨日租金更一度飆升至4萬美元以上。

王書吉表示，西非西芒度鐵礦開發、幾內亞鋁土礦出口成長，均持續推升長航線運輸需求，成為大型散裝船市場的重要支撐力道。再加上全球供應鏈重組、能源替代需求增加，以及戰後重建需求浮現，都將持續挹注運輸需求。

王書吉指出，供給面上，雖然整體船舶供給表面上仍偏寬鬆，但全球造船速度放緩，加上在航程長距離化及地緣政治因素影響下，市場有效運力實質收緊，船東對後市充滿信心，不願低價出租船舶，因此樂觀看待未來二至三年散裝市場仍將維持健康格局。