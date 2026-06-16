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六方科擴大出貨光通訊廠

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車零組件廠六方科（4569）強攻光通訊半導體領域，因AI伺服器光通訊元件需求強勁，今年將擴大出貨給全球前三大光通訊大廠，包括Fabbinet、Coherent、Lumentum等，將同步擴大輝達供應鏈營收占比。

六方科開發的技術可適用於各類產業精密金屬產品加工，除提供汽車、工業、3C及醫療等各產業所需的零組件及模治具產品外，近年積極開發AI領域散熱、半導體及光通訊的相關零組件，以期跨足新領域。

六方科表示，在專業研發團隊帶領下，除邀請專業領域之專家學者進入廠區進行指導，並廣納國際人才以提升研發及技術效率，使六方科技在爭取不同產品及市場之客戶群時有品質及技術上之優勢。

在光通訊領域方面，六方科客戶皆為歐美一線大廠，且有多年合作關係，而半導體目前則以美系設備大廠為主力客戶，因應半導體、光通訊明確成長需求，今年也持續擴充設備，可望逐步反映於今年營收動能。

法人指出，六方科第1季營較去年同期成長6.6%，今年5月年增幅度14.6%，隨著半導體、光通訊設備新產能陸續開出，加上水冷接頭貢獻逐步增加，營運可望漸入佳境。

根據法說會簡報，六方科-KY半導體客戶包括MKS、TERADYNE等美系設備廠，目前也有其他潛在客戶正在接觸中。

至於光通訊相關客戶則涵蓋Fabbinet、Coherent、Lumentum等一線大廠。上述三家光通訊大廠近期分別獲得輝達（NVIDIA）投資20億美元，是輝達最重要的光通訊供應商，六方科與三家大廠已合作七到十年，屬於深度結盟關係。

光通訊 半導體 輝達

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