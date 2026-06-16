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潤泰全土地資產逾140億

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

潤泰全（2915）昨（15）日召開法說會，公司表示，旗下多處土地資產總市值估逾140億元、具備開發潛力，隨著後續開發與變更進程推進，整體資產價值可望進一步顯現。

潤泰全表示，近年已逐步轉型為控股公司，除紡織、品牌代理及流通等本業外，未來獲利引擎將以轉投資事業為主，包括南山人壽、生技及環保等布局。

潤泰全表示，目前獲利主要由持股26.62%的南山人壽及持股25.7%的潤泰新兩大核心投資挹注。公司轉投資版圖亦涵蓋中裕、浩鼎及日友等企業，目前持有上市櫃投資市值約248億元；非上市櫃投資則以南山人壽為主，估計市值約991億元。

在土地資產方面，潤泰全擁有豐富的土地儲備，可帶來轉投資未來效益，持有之土地資產約5.7萬多坪，總市值約143億元，主要為台中梧棲土地約8,400多坪，預估市價為32.75億元、原中壢廠正在辦理土地變更，預計可分回約4,900多坪的住宅用地，市值約26億元、新竹縣新豐鄉土地約6,500坪，市值約27億元。

本業方面，紡織事業上，公司積極與客戶洽談協商，透過清楚分工與流程控管，謀求對雙方均有利的方式進行業務往來。

潤泰全 中裕 潤泰新

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