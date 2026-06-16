卜蜂看後市 審慎樂觀

卜蜂（1215）昨（15）日召開法說會，董事長鄭武樾表示，今年受國際戰爭等地緣政治因素影響，運費攀升並推升原物料成本，導致首季獲利表現不如預期。不過，隨市場逐步調整，5月後營運已開始回溫，雖全年仍有壓，但後市審慎樂觀。

鄭武樾指出，豬價在今年1至2月落於低點，主要受到非洲豬瘟等事件影響，不過隨市場供需恢復正常，目前價格已回升至約100元水準。整體而言，飼料、食品加工與養豬等業務量仍維持穩定成長。投資方面，卜蜂每年維持約20億元資本支出，用於購地、設備建置及養殖場擴充等布局。

卜蜂發言人劉明哲表示，飼料產業今年初受美伊戰爭等地緣政治影響，原物料與運費明顯上升，進一步牽動肥料與穀物供應鏈，導致玉米、黃豆等原料價格波動。不過近期美伊達成停火協議，市場預期有助價格逐步回穩。

在價格面上，飼料產品今年初表現偏弱，但公司於4月後陸續反映成本並進行調整，每公斤約調漲0.4元，整體獲利已逐步改善。

雞肉產業方面，整體維持平穩略為下滑，但屠宰量仍呈年增趨勢。