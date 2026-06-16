華航推貨運 AI 客服

航空貨運市場超旺，華航（2610）擁有18架純貨機，為國內最大的航空貨運機隊服務業者，AI需求帶動航空貨運需求相當旺，航空貨運業務愈來愈多，華航推動數位服務升級，全新「貨運 AI 客服」於官網與App正式上線，為國內航空業首例。

華航表示，因航空貨運客戶對貨物運送進度概況想更精準掌握，華航提供貨運AI客服可深入理解多元提問，提供全球貨主與貨運代理人24小時不間斷即時支援，讓客戶隨時掌握關鍵物流動態，享受便利的數位互動體驗。

華航「貨運 AI 客服」採用最新代理式AI（Agentic AI）技術，串接貨運班表系統，提供航班資訊、貨況追蹤及知識問答等三大服務功能，全面提升查詢效率與服務便利性。「航班資訊查詢」可全面掌握航班動態與時刻表；「貨況查詢」即時顯示貨物當前運送狀態；「知識問答」則整合官網資料，傳遞專業且準確貨運資訊。