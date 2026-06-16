豐興開平盤 等待轉機

豐興（2015）15日新盤價，國內廢鋼、鋼筋、型鋼產品基價平盤，反映目前建築用鋼處於多空交錯整理階段，儘管國際原料行情略有走弱，但跌幅有限，加上國內需求尚未明顯回溫，使鋼廠暫時選擇觀望，等待市場下一步方向更加明朗。

豐興協理莊文哲表示，近期國際的鋼鐵原物料行情普遍弱勢，美國大船廢鋼以及日本2H廢鋼沒有報價，美國貨櫃廢鋼小跌為每公噸355美元，澳洲鐵礦砂由每公噸103.2美元跌至103.05美元。

上市鋼廠主管指出，鋼鐵最上游原料市場呈現弱勢，雖然價格略有下修，但幅度並不明顯，尚不足以改變亞洲鋼市供需結構，其中鐵礦砂雖已跌破年初高點，但仍維持每公噸100美元以上水準，顯示礦商供給策略依舊謹慎。

國內市場方面，鋼筋價格近期持續於低檔整理，隨著台灣進入梅雨季節，南部與中部地區工程進度普遍受到天候影響，工地拉貨速度放緩，買盤態度趨於保守，建商與營造業者多以消化庫存為主，不急於大量進貨，使市場成交量始終未能有效放大。

另一方面，近期買家普遍關注中鋼即將開出的第三季盤價，由於棒線與熱軋底材等品項行情將牽動整體鋼市氛圍，不少盤商與加工業者選擇暫時觀望，等待中鋼盤價方向明朗後再決定補庫策略，使得鋼筋市場短期缺乏明顯上攻動能。

上市鋼廠主管指出，國內公共工程、軌道建設、能源轉型及大型基礎建設持續推進，鋼筋需求仍具一定支撐，尤其台電電網強韌計畫、軌道工程及科技廠房建設陸續進行，均為鋼筋市場提供基本需求來源。