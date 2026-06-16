快訊

端午連假起晴暖如盛夏 吳德榮：熱帶擾動恐發展東北大迴轉

世足賽／40歲老將多次關鍵撲救 維德角0比0爆冷逼和西班牙

川普用3,000億美元換終戰、伊朗遵守核協議？美基金方案曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

豐興開平盤 等待轉機

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）15日新盤價，國內廢鋼、鋼筋、型鋼產品基價平盤，反映目前建築用鋼處於多空交錯整理階段，儘管國際原料行情略有走弱，但跌幅有限，加上國內需求尚未明顯回溫，使鋼廠暫時選擇觀望，等待市場下一步方向更加明朗。

豐興協理莊文哲表示，近期國際的鋼鐵原物料行情普遍弱勢，美國大船廢鋼以及日本2H廢鋼沒有報價，美國貨櫃廢鋼小跌為每公噸355美元，澳洲鐵礦砂由每公噸103.2美元跌至103.05美元。

上市鋼廠主管指出，鋼鐵最上游原料市場呈現弱勢，雖然價格略有下修，但幅度並不明顯，尚不足以改變亞洲鋼市供需結構，其中鐵礦砂雖已跌破年初高點，但仍維持每公噸100美元以上水準，顯示礦商供給策略依舊謹慎。

國內市場方面，鋼筋價格近期持續於低檔整理，隨著台灣進入梅雨季節，南部與中部地區工程進度普遍受到天候影響，工地拉貨速度放緩，買盤態度趨於保守，建商與營造業者多以消化庫存為主，不急於大量進貨，使市場成交量始終未能有效放大。

另一方面，近期買家普遍關注中鋼即將開出的第三季盤價，由於棒線與熱軋底材等品項行情將牽動整體鋼市氛圍，不少盤商與加工業者選擇暫時觀望，等待中鋼盤價方向明朗後再決定補庫策略，使得鋼筋市場短期缺乏明顯上攻動能。

上市鋼廠主管指出，國內公共工程、軌道建設、能源轉型及大型基礎建設持續推進，鋼筋需求仍具一定支撐，尤其台電電網強韌計畫、軌道工程及科技廠房建設陸續進行，均為鋼筋市場提供基本需求來源。

豐興 鐵礦砂 澳洲

延伸閱讀

豐興15日新盤價 國內廢鋼、鋼筋、型鋼產品基價平盤

大山股東會／瞄準台電強韌電網計畫、建設商機 加速擴點搶市占

卜蜂法說會／戰事推升成本壓力 首季承壓、5月後回溫審慎看全年

台股震盪千點成常態！經理人點「基本面無虞」：逢低可布局00400A大大受惠SpaceX

相關新聞

SpaceX是龐氏騙局？謝金河一句話挨酸「東方神秘力量出手」憂股價崩盤

馬斯克旗下太空公司SpaceX日前上市後市值衝上2.1兆美元，財訊傳媒董事長謝金河則發文指出，市場正出現「價值重新定價」現象，引發PTT股板熱烈討論。不過相比SpaceX的營運前景，更多網友將焦點放在謝金河過往被視為「反指標」的形象，不少人戲稱「東方神秘力量出手了」、「完了，SpaceX要崩了」，相關留言迅速洗版。

台股1→2萬點花35年、 3→4萬只花4個月... 高點能進場？專家給建議：忌all-in

台股從3萬點突破到4萬點，只用了4個月時間，隨時序進入6月，盤勢仍在震盪中走高，市場氣氛從樂觀到近乎狂熱，讓不少投資人聯想到「擦鞋童理論」，擔心市場過熱。

00407A 1張1萬「不配息再投入」 複製009816賺錢模式？楊倩琳提點還有1優勢

台股近期震盪加劇，讓6月募集的ETF反而擁有建倉的好機會，其中，有兩檔主動式ETF正在募集，包括00407A（主動凱基台灣）以及00408A（主動第一金優股息）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。