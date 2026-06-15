卜蜂法說會／戰事推升成本壓力 首季承壓、5月後回溫審慎看全年

卜蜂（1215）15日召開法說會，董事長鄭武樾表示，今年受國際戰爭等地緣政治因素影響運費走高，市場亦擔憂戰事衝擊供應鏈，使台灣上半年提前進口玉米，庫存水位一度高於一般使用量，導致第1季表現不如預期。不過，隨市場逐步調整，5月後營運已開始回溫，雖全年表現預期仍較去年略為下滑，但對後市審慎樂觀。

鄭武樾指出，豬價在今年1至2月落於低點，主要受到非洲豬瘟等事件影響，不過隨市場供需恢復正常，目前價格已回升至約100元水準。整體而言，飼料、食品加工與養豬等業務量仍維持穩定成長。投資方面，卜蜂每年維持約20億元資本支出，用於購地、設備建置及養殖場擴充等布局。

卜蜂發言人劉明哲表示，飼料產業今年初受美伊戰爭等地緣政治影響，原物料與運費明顯上升，進一步牽動肥料與穀物供應鏈，導致玉米、黃豆等原料價格波動。不過近期美伊達成停火協議，市場預期有助價格逐步回穩。

在價格面上，飼料產品今年初表現偏弱，但公司於3月後進行調整，每公斤約調漲0.4元，並自4月起陸續反映成本，整體獲利已逐步改善。

雞肉產業方面，整體維持平穩略為下滑，但屠宰量仍呈年增趨勢。以毛雞價格來看，目前約落在每公斤34.3至35元之間，較去年同期略有改善。卜蜂持續推動產品創新，整體策略由原本以屠宰與分切為主，逐步轉向透過食品加工提升附加價值與獲利能力。

養豬產業方面，屠宰量呈現逐年下降，國內整體供給仍小於需求，主因疫病問題尚未完全控制，導致仔豬育成率偏低。價格方面，5月起豬價明顯回升，目前約落在98至100元區間，預期下半年價格仍可維持在95至100元區間，整體展望相對穩定。

另外，豬肉分切廠今年5月剛取得土地使用相關核准，預計6至7月可開始進行試營運，後續正式營運仍需申請CAS及HACCP雙認證，預計要到明年約3月左右，才能進入全面量產階段。