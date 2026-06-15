大山股東會／瞄準台電強韌電網計畫、建設商機 加速擴點搶市占

大山（1615）15日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利2.5元、股票股利0.1元，大山董事長蘇文彬表示，今年持續積極爭取國家建設商機，包括台電電網強韌計畫，以及都更及危老重建商及外資台商回台投資建設等電線電纜商機。

針對今年營運方針，蘇文彬表示，積極爭取國內各項建設商機，以中低壓電力電纜為行銷國內各項建設市場並加強擴展中南區銷售市場，中高壓電力電纜銷售各國營機關，預計今年各式電線電纜銷售預計總量為18,000 公噸。此外，國際原物料價格劇烈變化，依訂單需求量與市場變動趨勢有效控制存貨，並與主要供應商簽訂長期供料合約，使原物料供應貨源穩定。

至於大山桃園營業處已順利營運，績效逐漸顯現，擴展新竹以北及東部市場，提高市占率，同時加強徵信與債權確保，降低經營風險，並計劃設立台中營運據點，擴大中部地區市場範圍。

展望未來，蘇文彬指出，短期計畫上，因應人力短缺及人員素質之提升，與鄰近大學產學合作，培育管理、技術人才，提高生產力，另，因應銅價漲跌劇烈，隨時掌握國際銅價動態，設備更新、生產彈性化、快速回應客戶需求，並且降低原物料、成品庫存。

長期計畫上，首先，因應公共工程市場，增加工程建設訂單比例；其次，開發附加價值高產品，發展利基產品；第三，持續推動工廠智能化生產作業；第四，取得耐火耐熱認證，擴大市場；第五，善盡社會責任，推動碳排、節能措施，全面執行 ESG 作業。