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集盛股東會／避開中國紅海競爭 聚合部門今年拚獲利

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
集盛今召開股東會，由董事長蘇百煌主持。集盛/提供
集盛今召開股東會，由董事長蘇百煌主持。集盛/提供

集盛（1455）15日召開股東會，董事長蘇百煌表示，全球化纖產業持續受到中國過度擴充產能及低價傾銷衝擊，導致尼龍市場供過於求，加上美國關稅政策、匯率劇烈波動及地緣政治風險升高，全球品牌客戶採購態度趨於保守。不過，公司持續調整產品結構、發展高附加價值產品，聚合部門今年有望轉虧為盈。

集盛去年受到產業景氣逆風影響，全年營收62.02億元，年減34%；營業淨損4.51億元，稅後淨損5.24億元。不過，公司強調整體財務體質仍穩健，負債占資產比率36.9%，每股淨值10.9元，去年營業活動現金流入仍達15.1億元，在扣除設備投資及償還借款後，全年淨現金流入1.3億元。

面對中國石化持續擴產帶來的價格競爭壓力，集盛表示，今年將調整尼龍6切片產線策略，避開與中國產品正面競爭，轉向差異化及高附加價值產品，同時積極開拓歐美市場，搶攻國際品牌「非紅供應鏈」需求，並持續深耕日本、韓國市場爭取訂單。

在產品布局方面，集盛指出，目前尼龍6.6切片開發持續推進，其中民用絲級產品已獲市場認可，未來出貨量可望增加。公司也透露，聚合部門在維持低庫存策略及降低原料採購風險下，今年有望恢復獲利。

此外，複合材料業務雖受到關稅及中國傾銷影響，但去年第4季訂單已開始回溫，其中印度市場逐步打開，帶動新增訂單；尼龍6.6射出等級產品因UL認證訂單增加，今年可望成為另一項成長動能。

值得注意的是，集盛近年加速智慧製造轉型，已自主開發AI生產優化技術，導入人工智慧與自動光學檢測（AOI）系統，逐步取代傳統人工檢驗。公司表示，透過大數據分析與持續性機器學習，可降低人為誤判率，同時提升生產品質穩定性與生產效率。

展望今年，蘇百煌表示，美中對抗、中國持續擴產等外部變數仍相當劇烈，公司將持續聚焦尼龍6.6等高階產品研發，擴大產業用紡織品市場，以更具彈性的生產模式，提升因應全球市場波動的能力，在穩健經營中尋求成長。

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