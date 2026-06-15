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東陽營收／前5月稅前淨利18.32億元 EPS 3.11元
東陽（1319）2026年5月自結合併稅前淨利2.90億元（含匯兌損失2,736萬），稅前EPS 0.49元，創歷年同期第三高。前5月自結累計合併稅前淨利18.32億元，累計稅前EPS 3.11元，創同期累計第三高。
隨著汽車零組件銷美關稅底定，市場需求可望回穩，有助提升客戶採購力道，拉貨節奏回歸正常軌道，帶動下半年整體接單穩健增溫。
東陽公司表示，為掌握未來市場成長契機，東陽持續推動產能擴建計畫，台南科工廠已完工啟用，七股廠年底完成，新市廠依原定計畫持續推進，為未來3-5年成長動能奠定堅實基礎。
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