士電接單看到四年後 未來每年訂單估增雙位數

全球AI基建競賽爆發，電力需求暴增，電力設施成關鍵，士電（1503）表示，重電產業將迎來「黃金十年」，預期今年起訂單量仍會持續高度成長，尤其公司來自半導體擴廠、AI相關的訂單都增加非常多，該公司已經開始接2030年以後的訂單。

士電表示，目前該公司在手訂單滿到2028年、2029年，也開始接2030年以後的訂單，除了已打入AI供應鏈，並與AI資料中心（AIDC）簽署相關協議外，在目前電力變壓器訂單中，有超過一半都來自AI產業鏈需求，預期未來幾年訂單都應該會有雙位數成長。

值得一提的是，士電表示，該公司持續接到國際訂單的關鍵，是透過「提前備料、標準化、模組化」等專業能力，把電力變壓器交期壓縮到80周，優於國際同業120到150周的水準，是該公司訂單能見度不斷提升的競爭力。

值得注意的是，士電近年也積極提升外銷比重，去年外銷占營收比重已達約20%，今年目標進一步提升至25%，未來五年更希望突破50%，藉由拓展海外市場，強化長期成長動能。

隨著AI資料中心規模不斷擴大，用電需求同步飆升，全球各國政府與企業加速投入電網升級、變電站擴建及電力設備更新。業界指出，AI產業鏈可分為「晶片、伺服器、資料中心、電力基礎建設」等環節，其中電力建設更是支撐AI發展的重要基石。若沒有穩定供電系統，再強大的運算能力也難以發揮，因此近年來全球電力設備需求快速攀升，帶動變壓器、開關設備、配電系統等重電產品供不應求。