快訊

黃大煒家世背景超狂 外公就是大將軍張學良

雷雨狂炸2縣市「雨勢下到傍晚」駕駛開車慎防低能見度

賭債糾紛引爆持槍風波 昔十大要犯35年後再登新聞版面

聽新聞
0:00 / 0:00

元大金控配發股利2.2元 整合集團綜效居金融業永續標竿地位

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控2026年股東常會，決議配發2025年股利2.2元，展現穩健經營成果。(元大金控/提供)
元大金控2026年股東常會，決議配發2025年股利2.2元，展現穩健經營成果。(元大金控/提供)

元大金控2026年股東常會通過2025年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表審查報告等事項，同時通過去年盈餘每股分配現金股利1.8元、股票股利0.4元，合計每股配發2.2元，維持穩定股利政策，穩健成長。

去年面臨美國貿易政策變動及地緣政治衝突等影響，股、匯、債市場波動劇烈，元大金控秉持審慎穩健的風險控管原則，綜觀時局把握市場機會，持續創造績效，去年稅後淨利達到365.21億元，每股稅後純益（EPS）為2.74元，在13家上市金控中，經營績效穩居第四名；今年金融市場仍充滿變數，元大金控持續採取「穩固核心、驅動成長」全面成長發展策略，著重「聚焦臺灣資本市場」及「拓展海外獲利引擎」，發揮集團跨業與跨境綜效，提升股東價值，今年前五月自結稅後淨利為290.6億元，每股稅後純益為2.18元，寫下歷史新高紀錄。

元大金控依據企業併購法相關規範，擬以股份轉換方式將元大投信納為百分之百持股之子公司。該股份轉換案可加強落實集團資源整合，強化元大投信長期競爭力，以響應主管機關壯大台灣資產管理規模的戰略，目的在創造全體股東最佳利益。

為確保雙方股東的權益，該案依據專業公正的專家意見，且執行亦恪遵現行法規，元大金控充分尊重股東不同意見，企業併購法中已訂有完整保障股東行使異議權利，將依相關規範辦理。該案後續將於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。

元大金控 金控 股利

延伸閱讀

四家公股金控開股東會 股利政策、董事改選、營運計畫受矚目

金融指數創高 這檔 ETF 128.6萬受益人笑呵呵

韓股熔斷成常態？00964擬配發0.106元…年化配息率上看8.8％兼具收益成長

00830十年含息報酬率2065%！懶錢包提3優勢：但要小心前景樂觀、股價波動也大

相關新聞

009816非「低成本」！與初期建倉無關…Ffaarr：交易成本比0050和006208總費用率還高

凱基台灣TOP50（009816）的交易成本高於0050和006208，年費用預估達0.3%。儘管支持者認為建倉成本隨時間降低，但實際上，動能策略導致周轉率及成本上升。專家指出，選擇009816需基於其動能策略帶來的報酬。

SpaceX配股翻身！焊接工死抱十年股票衝上近2800萬 網：能焊火箭非雜魚

SpaceX即將IPO，早期員工股票價值大幅上升，前焊接工赫南德茲的6500股增值至近278萬元，另名前工程師拉沃伊手中股票高達約2800萬美元。網友熱議股權的重要性，並指出公司成功的倖存者偏差。

00916配息從3.8元變1.92元！高殖利率夢碎…重點在淨值與績效

國泰全球品牌50（00916）配息由原預估的3.8元大幅縮減至1.92元，年化殖利率隨之從13%降至約7%。投資人對此變化反應熱烈，PTT股板討論火熱，部分人質疑溢價風險及投資執行不當。

3.8元腰斬剩1.92元！陳重銘拆解00916配息縮水內幕：高殖利率盲目追進錢不夠分

國泰全球品牌50（00916）ETF的配息從3.8元腰斬至1.92元，許多投資人追高導致溢價現象。陳重銘分析後指出，溢價高達11%時，應考慮獲利了結，避免盲目追進。

千億級買盤再現！4月金融業押寶台股 獲利、淨值、配息三頭賺

4月台股暴漲，金融業迎獲利、淨值與配息三大利多。據金管會統計，4月金融三業加碼台股1,121億元，推升前四月買股衝上2,953億元的同期新高；隨5月台股續強，金融業首季評價損失可望快速收斂，並為明年配息增添底氣。

元大金控配發股利2.2元 整合集團綜效居金融業永續標竿地位

元大金控2026年股東常會通過2025年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表審查報告等事項，同時通過去年盈餘每股分配現金股利1.8元、股票股利0.4元，合計每股配發2.2元，維持穩定股利政策，穩健成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。