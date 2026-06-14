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台玻5月營收月減、年增 法人看好今年毛利率逐季成長
台玻（1802）5月營收月減0.2%、年增17.7%，大致符合市場預期，分析師表示，考量5月營收僅較4月略減約1,053萬元，隨高階玻纖布持續出貨，預期今年毛利率逐季成長，對後市營運持正向看法。
法人機構表示，台玻5月營收大致符合預期，5月營收僅較4月小減，顯示出貨穩定，預估營收下滑，主要來自較低毛利產品的平板玻璃、玻璃器皿出貨量略減。
受惠AI伺服器材料升級與高速傳輸需求上行，載板面積擴大，帶動Low Dk、Low CTE的T-glass需求提升，但當前仍待Nittobo於明年下半年開出T-glass產能後，供需缺口才有望日益緩解，尚處供需失衡狀況。
在高階玻纖布出貨增加，產品組合改善下，預估第2季營收113. 5億元，季增10.8%，毛利率較上季成長至約21.5%，稅後純益8.3億元，季增40.9%，每股獲利0.29元。
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