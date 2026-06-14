快訊

日職／古林睿煬3.2局失5分躲過敗投 火腿9連勝仍畫下句點

黃大煒姊委託律師證實驟逝 26年女友批聲明「不合法」喊告

一堆人都在用！這款廚具恐釋百萬塑膠微粒 營養師示警快換掉

聽新聞
0:00 / 0:00

台玻5月營收月減、年增 法人看好今年毛利率逐季成長

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台玻（1802）5月營收月減0.2%、年增17.7%，大致符合市場預期，分析師表示，考量5月營收僅較4月略減約1,053萬元，隨高階玻纖布持續出貨，預期今年毛利率逐季成長，對後市營運持正向看法。

法人機構表示，台玻5月營收大致符合預期，5月營收僅較4月小減，顯示出貨穩定，預估營收下滑，主要來自較低毛利產品的平板玻璃、玻璃器皿出貨量略減。

受惠AI伺服器材料升級與高速傳輸需求上行，載板面積擴大，帶動Low Dk、Low CTE的T-glass需求提升，但當前仍待Nittobo於明年下半年開出T-glass產能後，供需缺口才有望日益緩解，尚處供需失衡狀況。

在高階玻纖布出貨增加，產品組合改善下，預估第2季營收113. 5億元，季增10.8%，毛利率較上季成長至約21.5%，稅後純益8.3億元，季增40.9%，每股獲利0.29元。

營收 台玻 分析師

延伸閱讀

宏正第1季獲利優於預期 法人看好今年營運逐季成長

7月漲價添增動能！法人調高「這檔IC設計」股目標價

全民權證／奇鋐 挑價外10%

華新科加碼擴產 2026年電阻及MLCC產能將增10-15%

相關新聞

009816非「低成本」！與初期建倉無關…Ffaarr：交易成本比0050和006208總費用率還高

凱基台灣TOP50（009816）的交易成本高於0050和006208，年費用預估達0.3%。儘管支持者認為建倉成本隨時間降低，但實際上，動能策略導致周轉率及成本上升。專家指出，選擇009816需基於其動能策略帶來的報酬。

SpaceX配股翻身！焊接工死抱十年股票衝上近2800萬 網：能焊火箭非雜魚

SpaceX即將IPO，早期員工股票價值大幅上升，前焊接工赫南德茲的6500股增值至近278萬元，另名前工程師拉沃伊手中股票高達約2800萬美元。網友熱議股權的重要性，並指出公司成功的倖存者偏差。

00916配息從3.8元變1.92元！高殖利率夢碎…重點在淨值與績效

國泰全球品牌50（00916）配息由原預估的3.8元大幅縮減至1.92元，年化殖利率隨之從13%降至約7%。投資人對此變化反應熱烈，PTT股板討論火熱，部分人質疑溢價風險及投資執行不當。

3.8元腰斬剩1.92元！陳重銘拆解00916配息縮水內幕：高殖利率盲目追進錢不夠分

國泰全球品牌50（00916）ETF的配息從3.8元腰斬至1.92元，許多投資人追高導致溢價現象。陳重銘分析後指出，溢價高達11%時，應考慮獲利了結，避免盲目追進。

台股震盪 惟法人認AI建設不變下 中長期基本面無虞

上周台股大幅震盪，單日漲跌幅動輒千點。由於股市對AI熱情出現過度樂觀情緒，繼之又出現半導體急速調整，台股直接面對排山倒海的獲利回吐壓力，台股雖然跌破月線，上周單周下跌901.90點，但多空難料，法人認為，AI建設不變下，中長期基本面無虞。

0050漲破百元才扣款 作家黃大米直言不後悔：我是要留到退休

台股近日開紅盤走高，不少投資人也開始關注進場時機。作家黃大米在臉書分享，自己的0050定期定額扣款日剛好落在台股大漲當天，因此買進價格落在100元以上。她坦言，前一天0050才剛跌破100元，若以短線角度來看，似乎錯過了更便宜的買點，但自己並不會因此感到懊悔，因為從一開始就抱持長期持有的想法，並沒有打算頻繁進出市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。