台玻5月營收月減、年增 法人看好今年毛利率逐季成長

台股近日開紅盤走高，不少投資人也開始關注進場時機。作家黃大米在臉書分享，自己的0050定期定額扣款日剛好落在台股大漲當天，因此買進價格落在100元以上。她坦言，前一天0050才剛跌破100元，若以短線角度來看，似乎錯過了更便宜的買點，但自己並不會因此感到懊悔，因為從一開始就抱持長期持有的想法，並沒有打算頻繁進出市場。

2026-06-14 12:51