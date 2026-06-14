達麗、基泰等16日起召開股東會 建商董總將剖析房市景氣

上市櫃營建公司將於本周陸續召開股東會。由於日前央行總裁楊金龍表示「選擇性信用管制就到這裡」，讓低迷許久的房市露出曙光，而房市有望逐漸回暖，對營建族群來說是正向幫助；市場預期，本周營建股東會將關注建商董總對央行以及房市的看法。

本周召開股東會的公司，16日有達麗（6177）、基泰（2538），17日是興富發（2542）、鄉林（5531）、力麒（5512）、鼎固-KY（2923）、宏普（2536）、太子（2511）。其中，興富發將於17日改選董監事，屆時董事長可能易主，為市場焦點之一。

觀察完工量，興富發、達麗今年頗有看頭，興富發今年起邁入完工高峰，完工量達792.25億元，指標完工個案包括「國家企業廣場」、「市政1號院」、「鉑愛悦」等。

此外，興富發未來五年交屋量也均達500億元以上，2027年743.38億元， 2028年749.86億元，2029年完工量529.23億元，2030年728.1億元，2031年531.41億元。

達麗今年交屋共四案，完工量達201億元，包括總銷92億元「達麗世界仁」從去年第4季認列到今年第1季，總銷52億元「達麗未來市」，總銷46億元「達麗治翠」及總銷66億元「達麗河藴」也將於下半年啟動交屋作業。

宏普今年有「內湖舊宗段商辦大樓」完工，總銷40.8億元，2027年有總銷45億元的「北投陽明案」完工，2028年總銷35億元「時晴苑」完工，2029年則有總銷60億元的「宏普中央公園」三期完工，未來動能無虞。