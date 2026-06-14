四家公股金控開股東會 股利政策、董事改選、營運計畫受矚目

金融業超級股東會18日登場，今年公股四大金控兆豐金（2886）、第一金（2892）、華南金（2880）及合庫金（5880）舉在同一天召開股東常會。受惠於去年全球寬鬆貨幣政策轉向、AI科技創新應用大爆發以及國內內外需同步擴張，四家公股金控去年均繳出亮眼成績單，市場聚焦股東會中的股利政策、董事改選、今年營運計畫。

去年獲利表現最為亮眼的兆豐金控合併稅後純益達350.3億元 ，再創歷年新高，每股純益（EPS）達2.36元，此次兆豐金股東會將承認盈餘分配案，預計每股分派現金股利1.75元，總計將發出高達259.5億元的現金股利。

據了解，兆豐金今年將持續落實「雙引擎、雙翅膀」策略，鞏固企金外匯優勢，並深化財富管理與跨售滲透率，朝向亞洲區域性金融集團目標邁進。

第一金控去年稅後純益達269.3億元，年成長6.2%，每股盈餘1.87元，每股擬分派現金股利1.3元，共分派186.9億元，期末未分配盈餘仍有319.4億元。第一金近年積極擴展海外版圖，東京分行轄下大阪出張所已順利開業，今年經營策略聚焦「創新轉型、永續前行」，重點強化各事業核心業務與AI應用，引進新型資產管理商品，提升資本運用效率。

合庫金控去年稅後純益達214.48億元，年成長8.27%，創歷年新高，EPS為1.36元。其中，核心主體合庫銀行稅後純益達207.9億元，為成立以來首次突破200億元大關，預計將通過普通股每股配發現金股利0.8元及股票股利0.25元。

另一大股東會重頭戲在於第六屆董事改選，擬選任董事15席，其中含獨立董事五席，共三席董事、三席獨董換人。合庫金新任董事候選名單為財政部提名林衍茂、蘇佐政、鄧延達、李聰勇、蔡文慶、蔡國泰等人，以及農會提名蕭漢俊、張永成等人，另有麥勝剛及許家豪等二名，獨董則由財政部提名林漢奇、劉克宜、王翼升、黃啓瑞和楊子菡等五名。

華南金控去年稅後純益繳出264.2億元新高，EPS達1.9元，此次股東會將通過盈餘分派案與轉增資發行新股案，每股配發現金股利1.35元、股票股利0.1元，合計1.45元，創歷年新高。今年擬訂定並執行五年獲利提升計劃，提升獲利韌性，並加強數位轉型。

此外，公股管理層對於今年下半年的景氣與業務最新展望，亦將引發市場與廣大股東的高度關注。