超級股東會日 高層談願景／吳東亮：台新新光金商譽不會減損

台新新光金（2887）合併後產生高額商譽，市場關注減損風險。董事長吳東亮昨（12）日表示，對商譽不會減損有信心，主要有兩大原因，一是合併後業績持續成長，二是新光人壽債券雖有評價差異，但持有到期後本金可全數收回。

吳東亮昨日在股東會後表示，去年底已完成商譽減損測試，「沒有問題」。

台新金2025年7月24日合併新光金，依會計準則認列收購價格與新光金淨資產公允價值間差額，因此帳上產生商譽。據2025年底財報，台新金收購對價約2,452億元，可辨認新光金淨資產公允價值為負4,103億元，加上非控制權益約4億元，母金控商譽約6,559億元，其中下推至新光人壽約6,454億元。最關鍵的是新光金可辨認淨資產是「負數」。壽險圈指出，這代表在會計衡量下，新光金負債高於資產，或保險負債評價偏高，淨資產呈現負值。

依會計規定，商譽須每年進行減損測試。若未來現金流不足以支撐商譽價值，就必須認列減損損失，直接影響獲利與淨值。

在合併後首場股東會，有股東關切商譽風險。吳東亮表示，商譽是依會計準則規定認列，外界常解讀「買貴了」，但從合併後經營成果來看，集團業績持續成長，當初付出的價格是值得的。