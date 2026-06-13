超級股東會日 高層談願景／中信金 鎖定證券併購 總座高麗雪期許深化銀證資源整合

中信金（2891）昨（12）日召開股東常會，面對AI帶動資本市場熱絡、證券業競爭加劇，中信金總經理高麗雪表示，除持續強化中信證競爭力，也密切關注市場併購機會，積極尋找有助擴大證券市占率及符合長期發展策略的合適標的，而中信證市占已由1%擴張至1.5%，成長率居同業之冠。

中信金董事長顏文隆表示，在穩健經營策略帶動下，中信金2025年稅後純益806億元、年增12%，連續三年改寫金控獲利新高，每股稅後純益（EPS）4.08元，普通股股東權益報酬率（ROE）16.88%，穩居國內金融業領先地位。

今年適逢創立60周年，顏文隆強調，60年不只是歷史里程碑，更代表一份持續承擔的責任。未來將秉持「We are family」品牌精神及永續發展理念，持續為客戶、員工及股東創造長遠價值。

中信金昨股東會通過每股配發現金股利2.5元，為歷史新高。

高麗雪表示，今年前五月中信金稅後純益348億元，年增41%，EPS達1.78元，同樣為歷史同期新高。中信金股利政策會將OCI已實現獲利納入盈餘分配考量，每年配息率大都維持六成左右。

針對小股東關心的證券業務布局，高麗雪指出，AI浪潮帶動金融市場活絡，中信證券規模相對銀行及保險事業雖較小，但近年市占率已由1%提升至1.5%，成長幅度居市場前段班。

中信金持續留意市場上的證券併購機會，雖目前尚未發現符合未來發展需求的理想標的，但將持續觀察市場變化，不排除適時出手。

高麗雪表示，現階段將持續深化銀行與證券資源整合，透過銀證合作帶動開戶成長，並藉證券亮點App及數位平台優化提升年輕客群滲透率，同時強化整體營運效率。