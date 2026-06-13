超級股東會日 高層談願景／富邦金 股價拚200元 董座蔡明興認為目前偏低

富邦金控（2881）昨（12）日召開股東常會，近期在獲利創高帶動下股價持續走揚，面對股東關心股價表現及未來股利政策，富邦金董事長蔡明興表示，目前富邦金股價仍屬合理甚至偏低，也期盼能挑戰「雙百元」（意指200元）；若以今年獲利表現來看，「明年的股利應會比今年要好」。

蔡明興致詞時表示，2025年富邦金稅後純益達1,209.4億元，每股純益（EPS）8.37元，連續17年蟬聯台灣金融業每股獲利龍頭。合併總資產至2025年底達12兆8,755億元，年成長7%，穩居國內第二大金控。

外界關注富邦金股價表現，蔡明興表示，以富邦金前五月調整後每股純益11.36元來看，股價其實滿低的，主因富邦金目前本益比約在10倍左右，如果跟其他一些科技股本益比30、50、70、甚至100倍的股票相比，富邦金股價有偏低現象。若參考國際金融業估值水準，壽險公司本益比約在10至12倍，銀行股達15倍至20倍，蔡明興認為，金融股本益比12倍以上應該是合理的。

對市場關注是否有機會挑戰「雙百元」，蔡明興笑說，他當然希望能夠不辜負各位股東期望。

昨日股東會通過2025年營業報告書、財務報表及盈餘分派案，普通股每股配發4.25元現金股利，現金股利居金控業之冠，亦追平公司歷史最高紀錄。

蔡明興表示，未來希望依照調整後盈餘作為股利配發基礎，以盈餘40%到50%來分配股利，他直言，「明年股利應會比今年要好」，且應會以現金股利為主。

富邦金昨完成第十屆董事選舉，當選董事15席，包含董事九席、獨立董事六席。其中胡曉嵐、連堂凱、姚淑文為台北市政府法人代表；王儷娟、李書行、莫兆鴻、張心悌、葉匡時、管中閔為獨立董事。