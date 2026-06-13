超級股東會日 高層談願景／國泰金 轉向積極增長 會把握好的合作、投資機會

國泰金控（2882）總經理李長庚昨（12）日表示，核心子公司國泰人壽今年初順利接軌新制，過往牽動金控財報最劇烈的利率與匯率兩大變數趨於平緩，避險成本顯著降低，意味國泰金將擺脫過去幾年為接軌而進行的防守準備，經營策略全面轉向「積極增長」，尋求內生與外生增長機會，有好的合作或投資機會都會把握。

國泰金旗下國泰人壽昨日完成董事改選，最受矚目的焦點莫過於國泰金控董事長蔡宏圖家族的接班板塊移轉。根據最新公告，蔡宏圖的次子蔡宗憲首度進駐國壽董事，蔡宗翰、蔡宗諺退出董事名單。

國泰金昨日召開股東常會，李長庚指出，過去財報中變動最大的是國泰人壽，其他子公司皆穩定成長。壽險過去受利率、匯率及資本市場等三大變數牽動。利率涉及保單負債成本；匯率風險因台美利差巨大，過往需耗費總資產高達1%成本避險，但今年初壽險順利接軌後，利率因素已因接軌平緩，匯率因素也透過AC債券匯率攤銷法趨於穩定。

他強調，三大變數有兩大被控制，且避險成本降低，金控整體獲利結構今年起將比過去更具可預期性。防守階段建置完成後，國泰金將邁向增長。李長庚透露，過去數年集團花費大量時間和資源準備人壽接軌的資本強化、商品結構改變及負債管理系統。

今年順利過關後，董事長蔡宏圖指示集團要全面朝向「積極增長」的方向走。

李長庚說，國泰金未來長期增長將採內生與外生雙軌並行。內生增長方面，各子公司去年底開始研議如何加強本業內部增長動能；外生增長方面，經營團隊始終保持開放態度，無論國內外，只要能擴大市場地位、取得新技術或對客群取得有綜效的機會，都會積極評估與努力。