元大金獲利大爆發 前五月賺290.6億元 快超越去年全年水準

台股狂潮使得元大金獲利大爆發。根據元大金控今（12）日公告最新獲利，5月單月稅後淨利71.47億元，累計1-5月稅後淨利290.6億元，倘若和去年全年金控稅後獲利365.21億元相較，元大金控預計最快在6月就可以賺贏去年全年獲利水準，今年全年獲利更有飛躍700億元的潛力。

元大金控前5月的每股獲利（EPS）為2.18元，金控及五大子公司累計前5月稅後皆創歷史新高，強勢獲利也直線推升元大金股價在6月以每股66.7元創下新高記錄，在各大金控股一年來漲勢最猛。

對於5月獲利，元大金內部分析，台股交投熱絡，5月日均量續破1.6兆元，再寫歷史新高紀錄，持續帶動證券經紀手收，稅後淨利達51.01億元。銀行5月主要獲利來源為利息淨收益及財管手收，稅後淨利為13.12億元。人壽新契約銷售動能持續強勁，前5月保費收入年增逾8成，推升經常性收益成長，5月獲利3.11億元。

元大金控今日舉辦115年度股東常會，對於後續的併購計劃，元大金控指出，面對潛在併購機會，會保持開放及彈性，但最終仍需以增進股東價值為依歸，未來，元大金控將持續整合集團資源、除了追求自發性成長，亦著重海外事業的布建及拓展。

2021年底都更的元大證券總部新大樓，預計在2026年底前完工取得使用執照，重建後將為地下5層、地上22層的新辦公大樓，屆時也將成為該商圈的新地標。

元大金控指出，由於今年金融市場仍充滿變數，元大金將持續採取「穩固核心、驅動成長」的發展策略，著重「聚焦台灣資本市場」及「拓展海外獲利引擎」，發揮集團跨業與跨境綜效，提升股東價值。

元大金控也依據企業併購法相關規範，擬以股份轉換方式將元大投信納為百分之百持股子公司。對此，元大金控表示，本股份轉換案可加強落實集團資源整合，強化元大投信長期競爭力，以響應主管機關壯大台灣資產管理規模的戰略，目的在創造全體股東最佳利益。

元大金控也強調，為確保雙方股東權益，本案依據專業公正專家意見，且執行亦恪遵現行法規，本公司充分尊重股東不同意見，企業併購法中已訂有完整保障股東行使異議權利，將依相關規範辦理。本案後續將於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。

對於2026年的發債計畫，元大金控也說明，去年已向主管機關申請公司債總括發行額度200億元，並於去年10月7日經核准後得於2年內分次發行，已於去年12月3日募集完成80億元，剩餘的核准額度將視未來實際資金需求一次或陸續募集發行；元大金控未來也將持續關注國內初級市場利率變動狀況，視公司實際資金需求及市場利率情況，伺機發行公司債償還長、短期負債，以調整債務結構，減少未來利率變動風險，提升資金調度的穩定性。