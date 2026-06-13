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商億衝刺非美市場
高端家具製造服務廠商商億-KY（8482）昨（12）日召開股東會，董事長謝智通表示，降低對美國單一市場的依賴，未來將持續推進非美市場的占比，預計明年非美營收占比可達三成。
商億去年聚焦高端客製化家具業務，以北美為主要營運重心，美國市場需求因房貸利率高而受到抑制，公司仍維持與核心客戶的深度戰略合作，積極轉移產能。為降低對美國單一市場的過度依賴，公司2025年下半年積極接洽歐洲最大零售百貨商之訂單，目標在今年顯著提升非美市場營收占比，建立更具韌性全球銷售網絡。
商億柬埔寨廠持續優化稼動率，穩定占營收六成以上。5月合併營收3.15億元，月增12.9%，年增30.7%，呈現年月雙增，即受惠美系客戶訂單穩定成長。
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