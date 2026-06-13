汎德：2026年下半年銷售重返成長

汎德永業（2247）昨（12）日舉行股東會，董事長唐慕蓮指出，台美關稅已達成階段性共識，BMW旗下X3、X5、X6、X7、XM等休旅車生產基地都位於美國，關稅新制有助於美製車型的價格競爭力，強化公司產品組合優勢與整體營運動能，預期今年下半年銷售重返成長軌道。

汎德永業股東會通過2025年財報、改選董事，會後推選唐慕蓮續任董事長。2025年因關稅談判未明、市場買氣觀望影響全年銷售表現，汎德永業去年每股純益18.32元。

今年汎德永業旗下銷售品牌BMW與PORSCHE持續推出多款新電動車車型，PORSCHE推出全新純電Cayenne，BMW將推出首款全新Neue Klass平台打造的純電休旅IX3，可望進一步推動業績成長。

汎德永業表示，持續配合品牌原廠與總代理的電動車發展策略，導入多元節能與電動化車款，包括第3季將上市的IX3近期宣布預售價格，接單表現亮眼，目前同步推動全台經銷據點充電基礎設施升級，強化電動車市場整體布局和競爭優勢。

汎德永業積極優化營運據點，目前進行中的三項投資建設案包括台北士科BMW全功能展示與服務中心、台中汎德BMW北台中5S全功能展示與服務中心、高雄橋頭BMW 5S展示中心暨服務中心。