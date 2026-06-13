永豐餘（1907）昨（12）日召開股東會，董事長葉惠青表示，面對氣候變遷、AI快速發展及地緣政治等三大趨勢，加速布局能源事業。集團整體自發電規模約175MW（百萬瓦），其中綠電預估至少100MW，預計2030年前每年可發出至少9億度綠電，規劃參與台電電力交易平台提供備轉容量。

永豐餘布局電力系統，祭出「提高自發電比率」、「發展循環經濟」及「建構智慧能源系統」三招。葉惠青指出，目前永豐餘台灣廠區平均自發電比重已達六成，部分廠區更高達86%，未來整體目標提升至80%以上，廠區具備在電網異常時仍能運作的「孤島運作」能力，提升供電韌性。

他表示，永豐餘目前整體自發電規模約175MW（含已建置及規劃中案場），其中綠電規模預估至少達100MW。建設中的綠電設施預計2030年前陸續完成，估每年發電至少9億度綠電，提升集團能源自主能力。

第二招則是透過循環經濟發展再生能源，打造固態、氣態及液態生質「三態綠電」布局，花蓮廠正擴建木質燃料發電設備，裝置容量由20MW提升至43MW，年發電量由目前1.5億度提高至3.6億度，成為集團最重要的綠電供應基地之一。葉惠青透露，該投資案目前已公告投入30億元，預計2027年底完工，實際總投資規模將高於目前公告數字；台東廠則導入沼氣發電，也預計明年完工。

第三招是建構智慧能源系統。永豐餘透過旗下永餘智能發展能源管理平台，在廠區建置表後儲能系統，透過夜間充電、白天尖峰放電的「削峰填谷」模式降低用電成本，並參與台電電力交易平台提供備轉容量服務，未來也規劃投入夜間需量反應及虛擬電廠（VPP）交易機制，將節省的負載或剩餘容量回饋電網。

葉惠青表示，公司在大型廠區建置微電網，提升防災及供電韌性，也協助政府建置微電網，確保災害發生時避難場所仍具備基本照明及通訊能力。