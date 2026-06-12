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台苯投資申報轉讓台苯2,000張持股
據上市公司股票轉讓事前申報日報表，台苯（1310）法人股東「台苯投資股份有限公司」12日申報轉讓2,000張台苯持股，有效轉讓期間為6月15日至7月14日，申報前持股張數10,000張，轉讓後持有張數預估8,000張。台苯投資之法人代表人為台苯董事長林文淵。
台苯也於11日公告，為強化財務結構，董事會決議授權董事長林文淵，處分大股東孫鐵漢旗下美好實業、元捷投資、裕捷投資三家公司有價證券，處分股票包括美好實業股票29,629,597股、元捷投資股票21,000,000股、裕捷投資股票21,320,000股；合計回收資金19.01億元，大幅高於持有成本7億餘元。
台苯表示，為提高處分完成機率，以相對市價打7折出售讓例，成功完成處分計畫，惟本次處分為出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，不影響公司當期損益，而是增添股東權益。
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