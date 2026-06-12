南亞本業、轉投資俱旺 大股東申報轉讓5,000張持股

上海商銀（5876）12日舉行股東會通過盈餘分派案，今年度股利政策採「現金搭配股票股利」策略，配發1.8元現金股利及0.1元資本公積轉增資股票股利，合計高達1.9元，創下近5年新高，盈餘分配率達62%，此舉不僅能滿足股東對現金殖利率的期待，亦能透過資本公積轉增資有序擴大股本，提升資本使用效益。參加除權息最後買進日訂於7月27日，現金暨股票股利發放日於8月20日。

2026-06-12 18:11