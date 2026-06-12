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南亞本業、轉投資俱旺 大股東申報轉讓5,000張持股
據股票轉讓事前申報，南亞（1303）法人董事代表人王文潮配偶，12日申報轉讓5,000張南亞持股，轉讓後持有股數50,150張。
法人表示，南亞近期受惠本業電子材料動能、轉投資事業南亞科（2408）股價大漲推助，12日股價以106.5元亮燈收盤。南亞股價表現亮眼，大股東調節出脫。以南亞12日收盤股價106.5元計算，此次轉讓5,000張持股，市值約5.33億元。
南亞本業、轉投資事業均旺，5月營收寫47個月最佳，記憶體行情也助攻南亞科營運。南亞表示，今年第2季除電子材料營收成長外，受中東戰事影響，石化產品行情飆升，下游恐慌性備貨，化工、聚酯、塑膠加工等產品量價齊揚，預期6月營收可望較5月成長；並預估第2季營收，有望較第1季、去年同期增加。其中，第3季電子材料營運狀況佳，營收可望較上季再略增。
南亞8日公布5月營收288.3億元，年增31.3%、月增4.1%；前五月營收1,251億元，年增13%。電子材料、德州EG廠雙雙助力，挹注5月營收站上47個月新高。
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