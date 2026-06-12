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第一金獲利／5月34億元、前五月148億元雙飆高 EPS 1.03元
第一金（2892）5月稅後純益34億元，寫史上單月新高，月增7.7%；累計前五月稅後純益148億元，同樣改寫歷史同期新高，年增31.6%，每股稅後純益達1.03元。
獲利主力仍是第一銀行。受惠提存壓力降低、財富管理手收成長及淨利息收益穩定，即使Swap收益較前月下滑，仍維持高檔水準，支撐一銀5月稅後純益27.72億元，累計前五月賺進129.37億元，年增14.6%，單月及累計獲利雙創同期新高。
非銀行事業也逐步回溫。第一金證券受惠台股交投熱絡，經紀手續費收入成長，前五月稅後純益11.2億元寫史上同期新高，年增近六倍。
第一金人壽則受保險收益挹注，前五月稅後純益3.51億元。累計前五月非銀行事業獲利占比已達15%，有助降低金控對單一子銀行獲利依賴。
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