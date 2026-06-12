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玉山金股東會／通過1.4元現金股利 合併三商壽換股比例調整了

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金12日舉行股東常會並完成董事改選。玉山金／提供
玉山金12日舉行股東常會並完成董事改選。玉山金／提供

玉山金（2884）12日股東會通過今年發放現金股利1.4元。除權息交易日訂於7月1日。由於發放股利，玉山金依與三商壽（2867）股份轉換契約調整換股比例為三商壽每1股普通股換發玉山金控0.2596股普通股(原公告為0.2486股)。

玉山金與三商美邦人壽所簽定股份轉換契約之第4條規定如發放現金股利須在換股比例中扣除，玉山金指出，因於6月12日股東常會決議通過114年度盈餘分配案，及董事長訂定除息基準日為7月7日，故換股比例將於本公司除息基準日後調整為三商美邦人壽每1股普通股換發玉山金控0.2596股普通股。

此外，玉山金除息基準日也出爐，除權息交易日訂於7月1日，股票含息最後買進日為6月30日，現金股利發放日期在7月27日，總計將發出226.4億元現金。現金股利金額創歷史新高。目前玉山約有61萬名股東，三商壽約7萬名股東。玉山金內部預計9月正式合併三商壽。

玉山金 三商壽 股利

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