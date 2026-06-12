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商億-KY：美系客戶訂單成長 柬埔寨廠占營收逾6成

中央社／ 台北12日電

商億-KY董事長謝智通表示，美國可能對越南啟動301反傾銷調查，越南出口美國家具稅率不排除將大幅調升，當地家具產業壓力明顯；商億-KY受惠美系客戶訂單穩定成長，帶動柬埔寨廠稼動率提升，占營收6成以上。

高價家具製造服務廠商商億-KY今天召開股東常會，由董事長謝智通主持，會中通過去年財報及盈餘分配案。去年合併營收新台幣34.24億元，稅後淨利2.39億元，每股盈餘2.3元；股東會並決議發放每股現金股利1.96元，現金股利配發率逾8成，持續回饋股東。

謝智通表示，近期營運表現持續向上，5月合併營收達3.15億元，月成長12.91%，年成長30.79%，呈現月、年增雙成長，營收表現亮眼，主要受惠美系客戶訂單穩定成長，帶動柬埔寨廠稼動率有效提升，反映供應鏈配置與接單動能持續優化。

謝智通強調，商億去年持續聚焦高價客製化家具業務，並以北美市場為主要營運重心，透過穩定出貨與產品組合調整，維持營運表現。

在非美市場拓展方面，謝智通觀察，雖美國市場需求因房貸利率高受到抑制，仍維持與核心客戶的深度戰略合作，並積極轉移產能，為降低對美國單一市場的過度依賴，於2025年下半年積極接洽歐洲最大零售百貨商訂單，目標在2026年顯著提升非美市場營收占比。

展望後市，他表示，美國可能對越南啟動301反傾銷調查，越南出口美國家具稅率預期將大幅調升，當地家具產業已出現明顯壓力，部分工廠陸續停工或評估退出市場，也有業者開始尋求轉往柬埔寨等地投資機會。

謝智通指出，商億柬埔寨廠持續優化稼動率，已穩定占公司營收6成以上，將持續因應國際關稅及地緣政治變化，穩健推進北美高端家具市場布局，並積極掌握供應鏈移轉契機，強化全球客戶合作關係及營運韌性。

商億 營收 越南

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