上海商銀股東會／通過1.8元現金、0.1元股票股利 發放日出爐

上海商銀（5876）12日舉行股東會通過盈餘分派案，今年度股利政策採「現金搭配股票股利」策略，配發1.8元現金股利及0.1元資本公積轉增資股票股利，合計高達1.9元，創下近5年新高，盈餘分配率達62%，此舉不僅能滿足股東對現金殖利率的期待，亦能透過資本公積轉增資有序擴大股本，提升資本使用效益。參加除權息最後買進日訂於7月27日，現金暨股票股利發放日於8月20日。

上海商銀2026年第1季個體稅後淨利歸屬母公司業主達51.1億元，較去年同期增長9.52%；合併稅後淨利更達65.23億元，年增10.74%；單季每股稅後純益（EPS）為1.05元，優於去年同期的0.96元，整體獲利表現優於市場預期。在收益結構方面，第1季個體淨收益達88.64億元，其中低耗資本的非利息收入成效最為顯著，利息淨收益45.77億元，年增3.87%，投資淨收益27.90億元，年增15.57%，財富管理手續費達11.36億元，年增23.75%，在傳承保單與客製化理財商品的推動下，成為手續費成長的核心主力。累計今年前5月自結合併稅前淨利125.75億元，母公司業主稅後淨利81.71億元，每股稅後純益（EPS）已達1.68元。

上海商銀表示，目前實收資本額為486億元，相較於其他動輒千億股本的金融同業，具備成長空間。更令人矚目的是其紮實的財務結構，該行今年第1季帳上未分配盈餘452億元，保留盈餘達1,216億元，資本公積278億元，在強勁的資本結構支撐下，每股淨值高達42.98元。如此高淨值、低股本且保留盈餘充沛的優質結構，不僅被市場投資人譽為台股中未被充分發掘的「沙中黃金」，更展現其資產的豐富度及每股含金量，與臺灣證券交易所「璞玉指數」發掘高內在價值、低基期企業的核心理念不謀而合。

展望2026年全年，上海商銀管理層抱持審慎樂觀態度，並訂定明確營運目標：全年放款成長目標5%、淨利差（NIM）目標1.25%、手續費收益成長15%。另外，香港子行將優化資金運用效率，持續提高非息收益占比，同時積極處理不良資產，逐步降低NPL至同業水準。展望今年，香港子行營運改善，獲利亦可望持續成長，將為母行貢獻更多收益。

在永續方面，上海商銀入選2026年S&P Global永續年鑑全球前5%，顯示在ESG永續治理上亦獲得國際肯定。未來，上海商銀將持續深化金融科技與人工智慧（AI）應用，並透過高資產財管業務與多元化非利息收入，為股東創造長期穩定的投資價值。