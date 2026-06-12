快訊

斷交3年宏都拉斯仍欠我133億 吳志中證實追討：該歸還的都要歸還

他搭國內線班機被要求看護照一票人不信 內行人曝原因：是真的

聽新聞
0:00 / 0:00

上海商銀股東會／通過1.8元現金、0.1元股票股利 發放日出爐

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
上海商銀6月12日舉行股東常會，由董事長李慶言（中）、副董事長榮康信（左）、總經理郭進一（右）共同主持。上海商銀／提供
上海商銀6月12日舉行股東常會，由董事長李慶言（中）、副董事長榮康信（左）、總經理郭進一（右）共同主持。上海商銀／提供

上海商銀（5876）12日舉行股東會通過盈餘分派案，今年度股利政策採「現金搭配股票股利」策略，配發1.8元現金股利及0.1元資本公積轉增資股票股利，合計高達1.9元，創下近5年新高，盈餘分配率達62%，此舉不僅能滿足股東對現金殖利率的期待，亦能透過資本公積轉增資有序擴大股本，提升資本使用效益。參加除權息最後買進日訂於7月27日，現金暨股票股利發放日於8月20日。

上海商銀2026年第1季個體稅後淨利歸屬母公司業主達51.1億元，較去年同期增長9.52%；合併稅後淨利更達65.23億元，年增10.74%；單季每股稅後純益（EPS）為1.05元，優於去年同期的0.96元，整體獲利表現優於市場預期。在收益結構方面，第1季個體淨收益達88.64億元，其中低耗資本的非利息收入成效最為顯著，利息淨收益45.77億元，年增3.87%，投資淨收益27.90億元，年增15.57%，財富管理手續費達11.36億元，年增23.75%，在傳承保單與客製化理財商品的推動下，成為手續費成長的核心主力。累計今年前5月自結合併稅前淨利125.75億元，母公司業主稅後淨利81.71億元，每股稅後純益（EPS）已達1.68元。

上海商銀表示，目前實收資本額為486億元，相較於其他動輒千億股本的金融同業，具備成長空間。更令人矚目的是其紮實的財務結構，該行今年第1季帳上未分配盈餘452億元，保留盈餘達1,216億元，資本公積278億元，在強勁的資本結構支撐下，每股淨值高達42.98元。如此高淨值、低股本且保留盈餘充沛的優質結構，不僅被市場投資人譽為台股中未被充分發掘的「沙中黃金」，更展現其資產的豐富度及每股含金量，與臺灣證券交易所「璞玉指數」發掘高內在價值、低基期企業的核心理念不謀而合。

展望2026年全年，上海商銀管理層抱持審慎樂觀態度，並訂定明確營運目標：全年放款成長目標5%、淨利差（NIM）目標1.25%、手續費收益成長15%。另外，香港子行將優化資金運用效率，持續提高非息收益占比，同時積極處理不良資產，逐步降低NPL至同業水準。展望今年，香港子行營運改善，獲利亦可望持續成長，將為母行貢獻更多收益。

在永續方面，上海商銀入選2026年S&P Global永續年鑑全球前5%，顯示在ESG永續治理上亦獲得國際肯定。未來，上海商銀將持續深化金融科技與人工智慧（AI）應用，並透過高資產財管業務與多元化非利息收入，為股東創造長期穩定的投資價值。

上海商銀 股利 增資

延伸閱讀

元大金股東會／通過配發1.8元現金、0.4元股票股利 持續提升股東價值

八方雲集股東會／通過配發股利12元 三大核心策略推動營運穩健成長

凱基金股東會／通過發放現金股利1元 創五年最高配發率

中磊股東會／通過每股2.5元現金股利 董座王煒：積極提升電信市占

相關新聞

上海商銀股東會／通過1.8元現金、0.1元股票股利 發放日出爐

上海商銀（5876）12日舉行股東會通過盈餘分派案，今年度股利政策採「現金搭配股票股利」策略，配發1.8元現金股利及0.1元資本公積轉增資股票股利，合計高達1.9元，創下近5年新高，盈餘分配率達62%，此舉不僅能滿足股東對現金殖利率的期待，亦能透過資本公積轉增資有序擴大股本，提升資本使用效益。參加除權息最後買進日訂於7月27日，現金暨股票股利發放日於8月20日。

元大金股東會／通過配發1.8元現金、0.4元股票股利 持續提升股東價值

元大金控（2885）12日舉辦115年度股東常會，會中通過114年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表審查報告等事項，同時通過114年盈餘每股分配現金股利1.8元、股票股利 0.4元，合計每股配發2.2元，維持穩定股利政策，穩健成長。

合庫金獲利／前五月賺112億元續創新高、年增42% 銀保證同創高

合庫金（5880）公布5月合併稅後純益為28.42億元，累計至5月合併稅後純益為112.19億元，較去年同期78.75億元，成長42.46%，續創歷年同期新高紀錄。主要獲利來源子公司合庫銀行、合庫人壽及合庫證券，累計稅後淨利亦皆創下歷年同期新高紀錄。

玉山金股東會／董事會改選完成 黃男州續任董座、麥寬成卸任交棒二代

玉山金（2884）12日舉行股東常會完成董事改選，前三商壽（2867）副董事長許瀞心當選董事，她已於11日正式辭任三商壽董事一職。身為玉山創行董事的新東陽董事長麥寬成也卸任，交棒給其子麥修仁。股東會結束後隨即召開董事會推選董事長，由黃男州續任董座。玉山強調隨著投信與壽險版圖完成整合，正式邁入「金控2.0元年」，新的董事會在併購、風險治理、行銷創新、不動產與保險等面向均增強。

王道銀行股東會／通過配發普通股現金股利0.52元 完成13席董事改選

王道銀行（2897）12日召開股東常會，會中承認2025年營業報告書及財務報表，並且通過盈餘分派案，將配發普通股每股新台幣0.52元現金股利、特別股每股新台幣0.54元現金股利，此外，股東常會今亦完成第十屆董事改選，共九席新任董事與四席獨立董事。

商億股東會／柬埔寨廠持續優化稼動率、提升非美市場占比

高端家具製造服務廠商商億-KY（8482）12日召開股東常會，董事長謝智通表示，為降低對美國單一市場的依賴，未來將持續推進非美市場的佔比，預計明年非美營收占比可達三成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。