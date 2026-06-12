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元大金股東會／通過配發1.8元現金、0.4元股票股利 持續提升股東價值

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大金控12日舉辦115年度股東常會。元大金／提供
元大金控12日舉辦115年度股東常會。元大金／提供

元大金控（2885）12日舉辦115年度股東常會，會中通過114年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表審查報告等事項，同時通過114年盈餘每股分配現金股利1.8元、股票股利 0.4元，合計每股配發2.2元，維持穩定股利政策，穩健成長。

114年面臨美國貿易政策變動及地緣政治衝突等影響，股、匯、債市場波動劇烈，元大金控秉持審慎穩健的風險控管原則，綜觀時局把握市場機會，持續創造績效，114年稅後淨利達到365.21億元，每股稅後純益（EPS）為2.74元，在13家上市金控中，經營績效穩居第4名；115年金融市場仍充滿變數，元大金控持續採取「穩固核心、驅動成長」全面成長發展策略，著重「聚焦臺灣資本市場」及「拓展海外獲利引擎」，發揮集團跨業與跨境綜效，提升股東價值，今年前5月自結稅後淨利為290.6億元，每股稅後純益為2.18元，寫下歷史新高紀錄。

元大金控依據企業併購法相關規範，擬以股份轉換方式將元大投信納為百分之百持股之子公司。該股份轉換案可加強落實集團資源整合，強化元大投信之長期競爭力，以響應主管機關壯大台灣資產管理規模的戰略，目的在創造全體股東最佳利益。為確保雙方股東的權益，該案依據專業公正之專家意見，且執行亦恪遵現行法規，元大金充分尊重股東不同意見，企業併購法中已訂有完整保障股東行使異議之權利，元大金將依相關規範辦理。該案後續將於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。

元大金控深耕金融業務發展及創造利潤同時，建立永續經營管理及服務模式，持續透過金融機構資金、商品、服務及議合力量，落實金融業永續責任，發揮永續金融影響力，為社會創造正向價值。

股利 元大金控 金控

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