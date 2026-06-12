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兆豐金獲利／前五月180億元、創同期新高 EPS 1.22元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐金控。 兆豐金控／提供
兆豐金控。 兆豐金控／提供

兆豐金控（2886）12日公布今年5月及累計前五月自結獲利，兆豐金5月稅後純益37.81億元，月減22.15%、年增20.71%，累計前五月稅後純益達180.35億元，年成長34.56%，單月與累計獲利創歷史同期新高，每股盈餘（EPS）1.22元。其中又以證券子公司受惠於股市交易熱絡，獲利成長最顯著，截至5月31日，兆豐金每股淨值為28.44元。

觀察兆豐金各子公司表現，單月和累計獲利成長最多的是兆豐證券，5月稅後純益6.88億元，月減36.24%、年增逾243%，累計稅後純益31.13億元，年成長逾968%，主要受惠於經濟景氣佳，今年前五月台股大漲1.5萬點，自營和承銷獲利增加23.39億元，在股市日均量大幅成長帶動下，經紀手續費收入增加超過17億元，扣除營業費用後，整體獲利淨增加28億元，單月和累計獲利皆突破歷史同期新高。

兆豐銀行5月稅後純益27億元，月減20%、年減3.18%，主因4月財務操作收益基期較高，年減也因財務操作收益些微衰退所致，累計稅後純益131.56億元，年成長8.27%，主因是手續費收益成長22.34%，淨利息收益維持穩健成長7.67%，財務操作方面，與去年同期相比減少1億元。

兆豐票券5月稅後純益3.37億元，月增15.8%、年增73.31%，累計稅後純益14.54億元，年成長逾50%，主因台幣債券部位和利差增加，外幣債券部位則因降息影響、利息費用減少，整體利息淨收益增加超過3億元；兆豐產險5月稅後純益1.05億元，累計稅後純益4.46億元，年成長逾43.56%，主因是今年商業地震險理賠量比較少，投資收益增加。

EPS 兆豐金 金控

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