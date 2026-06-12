泓德能源股東會／通過配息2.5元 將深化日澳市場布局

國際智慧能源公司泓德能源（6873）12日召開股東常會，會中通過每股配發現金股利2.5元。董事長謝源一指出，面對產業調整期，公司將持續以穩健經營為原則，回到自身累積的核心能力，提升營運效率與資源配置。未來將深化AI、TAITEN系統與電力交易等技術基礎，結合國內外案場布局，強化長期營運體質。

泓德能源去年合併營收約87.79億元，公司表示，面對能源產業調整期，雖營收較前一年度減少，但全年毛利率仍維持在20%以上，稅後淨利約5億元，每股盈餘3.59元，營運仍維持獲利表現。

泓德能源指出，因應外部環境變化，目前持續整合案場開發與建置、電力服務及資產平台管理三大事業體，並以台灣為營運基礎，深化日本與澳洲市場布局。

此外，泓德能源股東會也通過辦理私募普通股案及發行2026年限制員工權利新股案。公司表示，私募普通股將視市場狀況及策略合作需求辦理，主要用於充實營運資金、引進策略性投資人；限制員工權利新股則用於吸引及留任關鍵人才。

隨著集團業務從案場開發延伸至電力服務與資產管理，泓德能源表示，後續也將持續投入能源交易、儲能調度監控、充電營運管理及AI價格預測等系統開發，強化平台化營運能力以支持下一階段發展。