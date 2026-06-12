合庫金獲利／前五月賺112億元續創新高、年增42% 銀保證同創高

合庫金（5880）公布5月合併稅後純益為28.42億元，累計至5月合併稅後純益為112.19億元，較去年同期78.75億元，成長42.46%，續創歷年同期新高紀錄。主要獲利來源子公司合庫銀行、合庫人壽及合庫證券，累計稅後淨利亦皆創下歷年同期新高紀錄。

合庫銀行5月合併稅後純益22.10億元，累計至5月合併稅後純益為92.28億元，較去年同期81.72億元，成長12.92%。合庫人壽5月稅後純益1.32億元，累計至5月稅後純益為8.61億元，較去年同期增加14.76億元，由虧轉盈且大幅成長。合庫證券5月合併稅後純益3.54億元，累計至5月合併稅後純益為11.88億元，較去年同期增加12.89億元，獲利成長動能佳。