華新營收／5月174億元創一年來新高 投信連買十天、股價衝漲停

台股12日反彈千點，但類股漲勢並沒有只集中在科技股，傳產中塑膠、電器電纜、玻陶股也都大漲，電機、化學也表現不俗。而電纜股由華新（1605）領軍，股價衝上漲停板37.7元，收復月線大關，值得注意的是，投信自5月29日持續買超華新，已連續買超十天。

華新5月營收174.59億元，月增12.4%、年增11.1%，為一年新高；累計前五月營收740.47億元，年減5.4%。分析師指出，月、年成長主要是因先前原物料價格上漲，客戶回補存貨，加上轉投資的電子業營運持續向上，推升5月營運逐步墊高。

華新已召開股東會，董事長焦佑倫認為，今年會是非常好的一年，除了因轉投資事業挹注非常豐厚，還有AI發展帶動線纜需求暢旺，另外，華新的「海底電纜廠」已經建置完成，預計最快年底取得認證，目標2028年全面投產，投入離岸風電計畫。

不銹鋼事業方面，華新表示，受國際能源價格維持高檔影響，不銹鋼主要原料，包括鉬、銅及廢鋼等價格持續上行，5月28日開出6月不銹鋼盤價，300系調漲每公噸3,000元；316售價依含鉬比例調漲每公噸7,000～9,000元；200系及400系維持平盤。

對於不銹鋼事業，執行長王錫欽在股東會表示，目前不銹鋼市場產量限縮並加強出口管制，二是不銹鋼持續在多領域取代碳鋼，三是華新投入高階材料與新應用，在航太、核電、能源等領域。

華新指出，過去用在航太材料的耐高溫、耐腐蝕的不銹鋼產品，與核能高度重疊，未來將大力切入核電廠、SMR（小型模組化核反應爐）。