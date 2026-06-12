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玉山金股東會／董事會改選完成 黃男州續任董座、麥寬成卸任交棒二代

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金12日舉行股東常會並完成董事改選。玉山金／提供
玉山金12日舉行股東常會並完成董事改選。玉山金／提供

玉山金（2884）12日舉行股東常會完成董事改選，前三商壽（2867）副董事長許瀞心當選董事，她已於11日正式辭任三商壽董事一職。身為玉山創行董事的新東陽董事長麥寬成也卸任，交棒給其子麥修仁。股東會結束後隨即召開董事會推選董事長，由黃男州續任董座。玉山強調隨著投信與壽險版圖完成整合，正式邁入「金控2.0元年」，新的董事會在併購、風險治理、行銷創新、不動產與保險等面向均增強。

玉山金表示，新任董事陣容兼具產業實務與學術專長，對玉山未來發展極具關鍵意義。新任獨立董事游明德專長於企業併購、財務分析與企業價值評估，將強化玉山在併購與財務治理的決策品質；獨立董事謝明慧專長於消費者行為與品牌行銷，將為數位金融與顧客體驗升級提供策略指引；董事麥修仁期耕耘於不動產業，具有豐厚的企業治理及產業經驗；董事許瀞心具法律與保險專業，對即將迎來的壽險子公司，在法遵、風險管理與業務協同上，扮演舉足輕重的角色。

隨著投信與壽險版圖完成整合，併購三商壽並建構起完整的金融生態圈，玉山正式邁入「金控2.0元年」，新的董事會在併購、風險治理、行銷創新、不動產與保險等面向均有所增強；獨立董事占比由原來的41.67%提升至45.45%；女性董事人數由原來的2人增加為3人，為董事會的多元性與專業深度，奠定良好基礎，協助玉山朝「亞洲的玉山、世界的玉山」的目標大步邁進。

今年股東會選舉第9屆董事11人，其中包含5席獨立董事，本次同額競選，由董事長黃男州獲得最高當選權數。股東會後玉山隨即召開董事會，依例由獲最高權數為主席，會中推選董事長由黃男州續任。本屆董事會任期自6月12日股東常會選任日起3年。此外，大股東麥寬成本屆也卸任董事一職，他表示，從創行就擔任董事迄今，加上年紀大了，因此交棒。

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