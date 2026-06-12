王道銀行股東會／通過配發普通股現金股利0.52元 完成13席董事改選

王道銀行（2897）12日召開股東常會，會中承認2025年營業報告書及財務報表，並且通過盈餘分派案，將配發普通股每股新台幣0.52元現金股利、特別股每股新台幣0.54元現金股利，此外，股東常會今亦完成第十屆董事改選，共九席新任董事與獨立董事。

王道銀行2025年每股盈餘（EPS）為新台幣0.61元，個體財務報表之稅後純益為新台幣18.3億元；加計期初未分配盈餘27.5億元，以及當期未分配盈餘調整項目後，提列法定盈餘公積5.2億元，並加計依證交法第41條提列之迴轉法定特別盈餘公積、金融科技教育訓練之迴轉法定特別盈餘公積後，可分配盈餘共計52.7億元，乙種特別股將按發行價格之年率4.5%配發每股0.54元現金股利，普通股每股將配發0.52元現金股利。

依據王道銀行2026年2月底已發行流通在外乙種特別股股份2.5億股及普通股股份27.8億股計算，乙種特別股現金股利共計1.35億元，普通股現金股利共計14.4億元；依照上述現金股利進行分配後，期末未分配盈餘為36.9億元。

此外，王道銀行本次股東常會亦進行第十屆董事改選，選出九席新任董事，其中包含四席獨立董事。第十屆董事分別為駱怡君、怡昌投資股份有限公司代表人駱錦明、台軒投資股份有限公司代表人林坤正、李榮慶、台雅投資股份有限公司代表人陳俊仁，獨立董事則由胡富雄、林鴻光、江威娜與王傳芬擔任。

王道銀行第十屆董事當選名單中，共有六席自然人董事，皆具備豐富的金融與專業經驗，駱怡君董事為現任王道銀行董事長，李榮慶董事現任亨通機械股份有限公司總經理，胡富雄獨立董事曾任合作金庫證券董事長及財團法人金融聯合徵信中心董事長，林鴻光獨立董事曾任安永聯合會計師事務所所長，江威娜獨立董事曾任永豐商業銀行總經理、永豐金控數位科技長及營運長、萬事達卡國際組織資深副總裁及台灣區總經理，王傳芬獨立董事現任宏鑑法律事務所合夥律師。未來，王道銀行將在前述專業、多元的董事會帶領下，致力追求卓越的經營佳績。

除了持續為股東創造更大價值之外，王道銀行亦不斷深化公司治理，日前在臺灣證券交易所「2025年度公司治理評鑑」中獲評為「上市公司前5%」、「金融保險類前10%」，表彰王道銀行對公司治理及所有股東的永續經營責任；同時，在惠譽信評最新公布的報告中，2026年王道銀行再次獲得國際長期信用評等「BBB」、國內長期信用評等「A+(twn)」與評等展望「穩定」，為投資等級信用評等表現，彰顯王道銀行於業務發展、資產品質、獲利能力、風險控管、資金流動性等多面向的穩健表現。